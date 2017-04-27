Фото: newslocker.com
Центр государственного языка (ЦГЯ) Латвии в очередной раз оштрафовал рижского мэра Нила Ушакова за то, что он использует в общении с местными жителями русский язык, передает ТАСС.
По словам градоначальника, в этот раз надзорное ведомство недовольно тем, что Ушаков на неформальной встрече со школьниками разговаривал не на латышском языке.
Мэр Риги отметил, что размер выписанного ЦГЯ штрафа составил €50. Он рассказал, что использовал русский язык, отвечая русскоязычным школьникам, которые задавали ему вопросы в ходе неформальной встречи на своем родном языке. "Все происходящее транслировалось на моей личной странице в Facebook", — добавил градоначальник.
ЦГЯ считает, что должностное лицо не может отвечать ученикам на их родном языке даже при неформальном общении, отметил Ушаков, добавив, что факт трансляции в Facebook стал отягчающим обстоятельством, несмотря на то, что это его личная страница.
Агентство пишет, что решение ЦГЯ политик собирается оспорить в суде. Мэр Риги подчеркивает, что закон о госязыке не регулирует неформальное общение, таким образом, закон он не нарушал. "Соответственно, штраф будет оспорен в суде. Если надо — то и в Конституционном суде", — добавил Ушаков.
В заключение он подчеркнул, что его позиция по поводу общения на русском языке останется неизменной. Ушаков отметил, что будет отвечать на русском русскоязычным детям, когда те будут задавать ему вопросы на родном языке.
Комментарии
Очередной "наезд" Центра гос. языка на русскоязычного мэра, в кафе, на рынке, банке, магазине латыши с русскими говорят по русски, и никто ни кого не штрафует, в Эстонии при обращении в гос. учреждение вы получите ответ на трёх языках эстонском , русском и английском и никакой проблемы нет.
Если бы у нас Дугин поговорил со школьниками на латвийском все бы просто посмеялись. Латвийские нацики психанули не из-за того, что он говорил, а из-за того, что школьники его понимали