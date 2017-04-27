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Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае из-за высокой пожароопасности, сообщает региональный Гидрометцентр.
"В Алтайском крае в период с 27 по 30 апреля местами в южных районах ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). 27 апреля высокая пожароопасность (4 класс горимости) отмечается в Угловском и Краснощековском районах", — отмечают синоптики.
По информации регионального Министерства природных ресурсов и экологии, за минувшие сутки на землях лесного фонда в Алтайском крае было ликвидировано четыре лесных пожара в Заринском, Залесовском, Троицком и Красногорском районах. Причинами возгораний стали несоблюдение населением правил пожарной безопасности на природных объектах.
Всего с начала пожароопасного сезона, который стартовал 21 апреля, в регионе произошло шесть природных пожаров на площади 3,3 гектара.
Комментарии
Началось. Неужели не могут после себя оставить всё нормальном состоянии?
Свиноты.