Фото: vk.com/barneos22
Кирпичная кладка стены дома на улице Кутузова обрушилась 27 апреля в Барнауле, сообщил житель краевой столицы в паблике Barnaul 22.
"Сегодня ночью по адресу Кутузова, 12 произошло обрушение кирпичной кладки на первом этаже", — отмечается в заметке.
Автор поста добавляет, что по стене пошла трещина, а управляющая компания, обслуживающая дом, год не регистрировала жалобы.
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"И вот на этой неделе случился закономерный итог — начала стена вываливаться", — резюмирует автор сообщения.
Комментарии
да снести надо как в Москве, делов то,неужто ума не хватает?
Прокуратура спит, или гражданам лень туда ходить. Пишим жалобы, относим, У.К. проверяют, после обрушения посадки можно делать. Или с У.К. или с прокуратуры по факту не желания возбуждаться и сейчас скоренько в район, в город, сразу в край с жалобой. Так ваш домик и завалиться, Сабянина у нас нет у нас другое Ф.И.О. На потоку домик рухнул, видать мало народику привалило, прививка не работает.
я чот раствора не вижу. Кладку на глине делали?
дотопалась рядом лариска