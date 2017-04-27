Фото: lizaalert.org
Волонтеры начали поиски пропавшего без вести 18-летнего Кирилла Михеева в Барнауле. Соответствующее сообщение опубликовано в группе "Лиза Алерт — Алтайский край" в сети.
Молодого человека видели последний раз во вторник, 25 апреля, около 19:00 – 20:00, с тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост парня составляет 169 сантиметров, он худощавого телосложения, с зелеными глазами и светло-русыми волосами.
Пропавший был одет в темно-синюю спортивную ветровку, коричневую кофту и темно-синие джинсы. При себе у него был черный рюкзак, внутри которого находились документы.
Особыми приметами Михеева являются шрам на переносице, большое родимое пятно на затылке, кроме этого, он заикается.
Подчеркивается, что молодой человек может быть дезориентирован.
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