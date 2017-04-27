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Экс-директора федерального госучреждения "Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" судят за взяточничество, коммерческий подкуп и растрату.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, обвиняемая в период с 2013 по 2015 год систематически требовала от своих подчиненных сотрудников передачи ей денежных средств в качестве взятки и коммерческого подкупа с их разовых и иных премий, а также сумм ежемесячной доплаты за совмещение должностей.
За отказ она угрожала сотрудникам дисциплинарными взысканиями, лишением материального стимулирования, а также увольнениями и проблемами при дальнейшем трудоустройстве.
"В результате преступных действий обвиняемая незаконно получила от пяти сотрудниц денежные средства в виде взятки и коммерческого подкупа различными частями на общую сумму более 580 тысяч рублей", — констатируют в Следственном комитете.
Для проведения преступных манипуляций, как уточняют правоохранители, директор создала "черную кассу".
Более того, женщине инкриминируют хищение вверенных ей денег предприятия на общую сумму более двух миллионов рублей. Средства были растрачены по фиктивным документам под видом якобы приобретения материалов для изготовления протезов и ортезов, а также посредством необоснованного получения надбавки за стаж работы, премий и составления фиктивных договоров на выполнение работ ее близким родственником и знакомыми.
В ходе работы следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Алтайскому краю и оперативных сотрудников УФСБ было выявлено и доказано девять эпизодов преступной деятельности экс-директора предприятия. Деньги, полученные преступным путем, обвиняемая, как полагает следствие, тратила на свои нужды и своего близкого родственника.
Женщина была заключена под стражу. В данный момент прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу, и материалы в скором времени будут направлены в суд.
Комментарии
от пяти сотрудниц денежные средства в виде взятки и коммерческого подкупа различными частями на общую сумму более 580 тысяч рублей
Ничего у сотрудниц госпредприятия премии! Если директор сделала это госпредприятие таким рентабельным, то сотрудницы могли бы ее и потерпеть, ради премий больше ста тысяч рублей. Неужели какая то сотрудница оказалось жадной? Теперь премии упадут со 100-120 тысяч до 2-3 тысяч рублей. Зато делится будет не надо
Уже не первое подобное дело.
27.04.2017 12:54
гость
Так у них и так премии были в размере 3000-5000 рублей. Откуда вы про 100-120 тысяч узнали. Прочитайте внимательно и вспомните математику: за период с 2013 по 2015 год (это 2 года, т.е. 24 месяца) с 5 сотрудниц 580 тысяч.