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Сотрудники ФСБ и Росгвардии задержали в Калининграде двенадцать выходцев из Средней Азии по подозрению в вербовке в ряды террористов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
Собеседник агентства отметил, что спецслужбам удалось установить лидера ячейки, которого разыскивали правоохранители Узбекистана за совершение экстремистских преступлений. В данный момент он дает признательные показания, в том числе об участии его родных в террористических организациях.
Уточняется, что задержанные входили в "Исламский джихад — Джамаат моджахедов" (террористическая организация, запрещена в России). При задержании силовики не нашли у них оружия или взрывчатки.
В УФСБ уточняют, что лидеру ячейки 32 года. Задержанные жили в двух квартирах в центре города, выдавая себя за строителей. По предварительным данным, приезжие вербовали жителей Калининградской области, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Сейчас решается вопрос о выдворении задержанных иностранцев в страну, откуда они прибыли, где их привлекут к уголовной ответственности за совершенные преступления.
Комментарии
Интересно, что в Калининграде. Войска НАТО тоже туда стягиваются. Похоже все идет из одного центра.