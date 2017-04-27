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Британская инвестиционная компания Albanwise купила целую деревню в графстве Норт-Йоркшир, которую выставили на продажу за 20 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал ITV.
Уточняется, что деревню Уэст Хеслертон выставили на продажу около года назад. На ее территории, которая составляет свыше 850 гектаров, расположен большой особняк с 21 комнатами, 43 дома, паб, павильон для занятий спортом и спортплощадки. Точная сумма сделки не называется, но канал уточняет, что деревню продавали за 20 миллионов фунтов стерлингов.
Компания Albanwise Ltd собирается включить Уэст Хеслертон в состав владений в Норт-Йоркшире, добавил представитель инвесткомпании.
Ранее деревней владела Ева Дануэй, которая в 1960-х получила ее в наследство от своего отца. В 2010 году женщина скончалась на 85-м году жизни, при этом она не оставила наследника. По данным канала, для живущих в деревне семей Дануэй ставила низкую плату за аренду дома и хотела, чтобы следующий владелец продолжил ее дело.
Life отмечает, что семейство Дануэй владело деревней на протяжении 150 лет.
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И с крепостными?