Фото: Вячеслав Мельников
Волна тепла, ворвавшаяся в Барнаул в конце апреля, сразу же показала, насколько горожане соскучились по лету после долгой зимы.
Фотокорреспондент портала Amic.ru поймал в объектив своей камеры многие признаки летнего настроения жителей краевой столицы – от девушек в легких нарядах до бочек с квасом на городских улицах.
Комментарии
зачем делать новости с фотографиями если они совсем не отображаются ?
Что-то грустно душе, что-то сердцу больней,
Иль взгрустнулося мне о бывалом?
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом.
Из стихотворения «Май» (1 мая 1885 г.) поэта Константина Михайловича Фофанова (1862—1911)