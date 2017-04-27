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Движение перекроют в Барнауле на площади Свободы 30 апреля в связи с проведением парада пожарной техники, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Ограничение для всех видов транспорта будет действовать с 10:00 до 14:00 по проспекту Социалистическому на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова.
"Перекрытие связано с подготовкой и проведением празднования 368-й годовщины со Дня образования пожарной охраны России. Запланирован показ специализированных автомобилей и элементов работы пожарно-технического вооружения Барнаульского пожарно-спасательного гарнизона", — уточняют в мэрии.
В связи с ограничением будут изменены схемы движения автобусов №№ 17, 20, 34, 55, 73, 109 и 109оп.
Жителей краевой столицы просят заранее выбирать маршруты объезда данного участка.
Комментарии
17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны, такой, какой мы гордимся сейчас!
В марте 1999 г. праздник был перенесен на 30 апреля, так как историками было установлено, что истинной датой становления государственной пожарной охраны в России считается 30 апреля 1649 года, когда Государь всея Руси, царь и Великий князь Алексей Михайлович издал "Наказ о градском благочинии".
Однако, по старой доброй традиции ветераны-пожарные свой профессиональный праздник отмечают именно 17 апреля, вспоминают годы службы, чтут память сослуживцев - людей поистине героической профессии.
17 апреля 1918 года была создана советская пожарная охрана!
Ветераны-огнеборцы свой профессиональный праздник отмечают именно в этот день.
17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны нашей страны.
В этот день мы поздравляем всех ветеранов "огненной службы", и желаем им крепкого здоровья и благополучия.
саморезы будут сыпать??????
17 апреля 1918 года была создана советская пожарная охрана!
вы эти разговорчики бросьте, в рамках проводящейся в РФ десоветизации день пожарной охраны в молодой стране с двадцатилетней историей 30 апреля )
вообще то парад нужно устроить 2 мая в честь столетнего юбилея сожжения города главным пожарным.
2 мая - это по старому стилю, по новому 15 мая
дык еслиф фся наша жисть по старому стилю