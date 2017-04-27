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52-летний житель поселка Двуречье Игорь Захаров четыре дня провел на острове в Новосибирской области. Выжить в экстремальных условиях до прибытия спасателей ему помог жизненный опыт, пишут "Новосибирские новости" со ссылкой на аварийно-спасательную службу.
Издание отмечает, что мужчина пропал без вести во время рыбалки на озере Чаны. Он перестал выходить с родными на связь в минувшую пятницу, 21 апреля. Спустя сутки к поискам рыбака подключились спасатели.
25 апреля Захарова нашли на острове Заячий, где он провел несколько дней без еды и в холоде. Уточняется, что мужчина ночевал в стоге сена на территории острова. Выбраться оттуда он не мог по причине тонкого льда и удаленности от берега.
Рыбака доставили на вокзал Барабинска, откуда он отправился домой.
Спасатели призывают всех рыбаков, охотников, туристов и любителей прогулок на природе учиться на чужих ошибках.
Комментарии
что выпустили водку под названием "Жизненный опыт"?
13:42 хаааааааааааах
прям хочется заголовок продолжить словами "пока окончательно не протрезвел"