Стройное, сильное, подтянутое, а главное – здоровое тело теперь доступно каждому, было бы желание.

Выбирая фитнес-клуб, человек, решивший изменить свой образ жизни, может отдать предпочтение самым разным факторам: близость к дому, цена за абонемент, атмосфера и т.д.

Клуб "Сафари Парк" - это просторный зал, оснащенный новейшим оборудованием: современные и функциональные беговые дорожки, велотренажеры, эллиптические тренажеры от ведущих зарубежных производителей. Но прежде всего это неповторимая атмосфера и энергетика, спортивный дух, который объединяет всех, кто занимается в нем.

Залы для групповых программ оборудованы всем необходимым инвентарем, а высокопрофессиональные инструкторы заряжают бодрым и энергичным настроением.

Помимо прочего, в "Сафари Парк" полностью подготовленная среда для занятий, с продуманной вентиляционной системой, кондиционированием, просторными душевыми - всё для комфорта посетителей.

После тренировок можно посетить финскую сауну. Тепло повышает температуру тела, что приводит к расширению кровеносных сосудов. Усиленное кровообращение ускоряет естественный процесс оздоровления организма — выводит молочную кислоту, возникающую после нагрузок.

"Сафари Парк" предлагает только новый подход к фитнесу. Каждому клиенту предлагаются наиболее оптимальные условия, и стоимость карты рассчитывается индивидуально.

Сейчас в сети фитнес-клубов "Сафари" действует акция "Фитнес с комфортом от 700 рублей". Предложение ограничено.

Все подробности можно уточнить по адресу: ул. Энтузиастов, 12в, телефон 760-760.