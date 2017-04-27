Фото: ffprom22.ru
Барнаульский молочный завод начал производство нового сыра под торговой маркой Romber premium. Его выпускают в кубической форме весом 3,5 килограмма на Карагужинском маслосырзаводе, сообщило в среду, 27 апреля, управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Отмечается, что Romber производят в покрытии на основе латекса, как и большинство сыров премиальной серии. Главный технолог Барнаульского молочного комбината Юлия Туганова отметила, что данная сырная оболочка широко распространена в таких странах с развитым сыроделием, как Франция, Германия, Швейцария.
Она добавила, что у сыра Romber приятный пряный насыщенный вкус, похожий на вкус сыра "Советский".
По словам Тугановой, для производства сыра отбирают сырье лишь определенных поставщиков: молоко высокого качества по органолептическим свойствам, кислотности, степени чистоты и бактериальной обсемененности.
Подчеркивается, что ранее в линейке Romber уже выпустили выдержанный Romber со сроком созревания три месяца, Romber с семенами пажитника и сыр с козьим молоком.
Комментарии
скоро зарплаты в латексе давать будут
Из латекса делают презервативы.
27.04.2017 14:20
- гость -
Сразу с надписью матерного содержания.
14:20, не правильно вы сказали, не давать, а вводить!!