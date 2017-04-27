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В Алтайском крае начали производить новый сорт сыра, завернутый в латекс

, ИА "Амител"
Новинку изготавливают на Карагужинском сырзаводе

Фото: ffprom22.ru

Барнаульский молочный завод начал производство нового сыра под торговой маркой Romber premium. Его выпускают в кубической форме весом 3,5 килограмма на Карагужинском маслосырзаводе, сообщило в среду, 27 апреля, управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

Отмечается, что Romber производят в покрытии на основе латекса, как и большинство сыров премиальной серии. Главный технолог Барнаульского молочного комбината Юлия Туганова отметила, что данная сырная оболочка широко распространена в таких странах с развитым сыроделием, как Франция, Германия, Швейцария.

Она добавила, что у сыра Romber приятный пряный насыщенный вкус, похожий на вкус сыра "Советский".

По словам Тугановой, для производства сыра отбирают сырье лишь определенных поставщиков: молоко высокого качества по органолептическим свойствам, кислотности, степени чистоты и бактериальной обсемененности.

Подчеркивается, что ранее в линейке Romber уже выпустили выдержанный Romber со сроком созревания три месяца, Romber с семенами пажитника и сыр с козьим молоком.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.04.2017 14:20
- гость -

скоро зарплаты в латексе давать будут

0  0
27.04.2017 14:22
Гость

Из латекса делают презервативы.

0  0
27.04.2017 14:24
Гость

27.04.2017 14:20
- гость -

Сразу с надписью матерного содержания.

0  0
27.04.2017 14:25
- гость -

14:20, не правильно вы сказали, не давать, а вводить!!

0  0
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