Фото: из архива Amic.ru
Прокуратура начала проверку после публикации сообщения о массовой гибели рыбы в барнаульском озере Лебяжье и наличии в водоеме бытового мусора.
Напомним, накануне в редакцию портала Amic.ru обратилась читательница, сообщив о большом количестве мертвой рыбы в озере. Данную информацию она подкрепила фотоматериалами.
Текущую ситуацию в прокуратуре комментируют так: "По предварительной информации, в озере Лебяжье, которое расположено в одноименном селе в Барнауле, произошла массовая гибель рыбы, которую прибило к берегу. Местных жителей беспокоит угроза возможного экологического вреда водному объекту, прибрежной полосе и окружающей природной среде, поскольку ранее такого явления не наблюдалось, и, возможно, оно произошло ввиду загрязнения водного объекта либо гибели рыбы от недостатка кислорода в зимний период (заморовое явление)".
К настоящему времени правоохранителями подтверждено наличие мертвой рыбы. Также отобраны образцы для исследования. В ближайшее время будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования по указанным фактам.
Комментарии
"гибели рыбы от недостатка кислорода в зимний период (заморовое явление)". В ближайшее время будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования по указанным фактам. Накажут зиму, обяжут бурить лунки для рыбы.