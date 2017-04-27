Фото: vk.com/barneos22
Сезон палов травы, традиционно стартующий с приходом тепла, начался в Барнауле.
О возгораниях и дыме вблизи жилых кварталов 27 апреля сообщают горожане в социальных сетях.
"Вид из окна Балтийская, 104 в сторону Власихинской. Огонь очень быстро распространялся из-за ветра. На место приехали пожарные", — информирует один из очевидцев в паблике Barnaul 22.
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Между тем напомним, что в регионе из-за высокой пожароопасности объявлено штормовое предупреждение.
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