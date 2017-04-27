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Россияне приобрели облигации государственного займа (ОФЗ) на сумму в 696,8 миллиона рублей в первый день продаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минфина.
Отмечается, что ведомство подвело итоги первого дня размещения ОФЗ для населения, который прошел в среду, 26 апреля. В сообщении сказано, что Министерство финансов позитивно оценивает данные результаты.
По данным банков-агентов, объем заявок, которые подали 27 апреля россияне на покупку ОФЗ, намного превысил фактический объем размещения. Это произошло потому, что не все заявки можно было исполнить сразу из-за несоблюдения гражданами нужных формальностей, например, обязанности покупателя обеспечить поступление денег на брокерский счет для покупки облигаций.
Физлица с апреля могут приобрести ОФЗ в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей России. Всего, по данным министерства, продавать облигации будут по 700 отделений от каждого из двух банков-агентов. В случае Сбербанка это отделения с зонами обслуживания "Сбербанк-Премьер", у ВТБ — отделения, которые проводят сделки для клиентов.
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Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что до конца 2017 года ведомство может удвоить объем размещения ОФЗ для населения и довести его до 30 млрд рублей. Однако это произойдет в том случае, если спрос на бумаги со стороны россиян будет высоким.
Доходность по облигациям составит около 8,5%, что более чем в два раза превышает прогнозируемый уровень инфляции на 2017 год и предстоящую трехлетку. Облигации выпускаются сроком на три года, доходность по ним не облагается налогом.
Комментарии
доходность по облигациям составит около 8,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый уровень инфляции на текущий год и предстоящую трехлетку.
а как насчет прошедшей трехлетки
2016 - 5,38 %
2015 - 12,91 %
2014 - 11,36 %
Ну что вы гОните????!!!!! Кому они нужны,ваши,"ценные" бумаги????Кругом вранье!!!!
государство идет по пути МММ и друх финансовых пирами
Сколько же дураков однако...
сколько?
Ничему людей опыт ГКО не учит....ничему
Просто оставлю это здесь
rbc.ru/finances/26/04/2017/5900b2b79a7947c3e7c6debd
лапшу нам вешают, как мне кажется
Лучше бы сказали, сколько человек купили.
А то получится, что всего 5 человек.
Обратили внимание? Займ
двухтрехлетний, а президентские выборы через год.
Вот вспомнились "развесёлые" 90-е, когда на каждом углу промышляли всякие напёпсточники и прочие мошенники. Вокруг них всегда толпились зеваки, половина которых были "подсадные", которые завлекали лохов, делали ставки и постоянно выигрывали. Сейчас я наблюдаю мошенничество на государственном уровне - вот "подсадные" и стараются.
Я всё-таки не верю, что у нас так много идиотов. Хотя, кто знает...
Не идиотов, а патриотов!
Здесь без фразы Лаврова не обойтись.
Есть хорошая поговорка у банкиров: Если ты принес деньги в банк- значит эти деньги тебе не нужны..Иначе купил бы себе квартру..еду или игрушки детям.. Их можно и нужно утилизировать - это избыточная денежная масса накопленная в банках.. Ждите..
27.04.2017 15:36
- гость -
>>Здесь без фразы Лаврова не обойтись.
"тЭпилы, глядь..." Эта фраза?
заявление Э. Набиуллиной: обнищание населения позволит снизить инфляцию
Матвей, настоящий патриот никогда не будет кормить воров во власти.
p.s. Без лоха и жизнь плоха.