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Круглый стол "Импортозамещение в условиях санкций" состоялся 26 апреля

, ИА "Амител"
В дискуссии приняли участие руководители предприятий Алтайского края, представители малого бизнеса и не только

Круглый стол на тему "Импортозамещение в условиях санкций" состоялся 26 апреля, его организовал Барнаульский пивоваренный завод совместно с Алтайским региональным ресурсным центром. В дискуссии приняли участие руководители предприятий Алтайского края, представители малого бизнеса, выпускники Президентской и Губернаторской программ.

Целью организации данного мероприятия являлось обсуждение основных проблем в условиях экономического кризиса и санкционирования: экономической и социальной ответственности бизнеса, повышения продаж, конкурентоспособности и качества продукции.

Спикерами круглого стола выступили генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Алексей Рыбников, генеральный директор ООО "АГАС" Геннадий Кормильцев, директор ООО "Полимерпласт" Олег Шелудяков, директор Барнаульского филиала ЗАО "Алейскзернопродукт" им. С.Н. Старовойтова Ольга Черняева, коммерческий директор ООО "СиСорт" Виталий Савинков.

"Сегодня за круглым столом собрались руководители крупных предприятий, представители малого бизнеса, начинающие предприниматели для обсуждения вопроса, как алтайские предприятия работают в условиях европейских санкций. В целом прошедший год был для БПЗ успешным. Так что никакие санкции на работе завода не сказались. За год объемы производства выросли на 20 процентов. Открыли новые линии, усовершенствовали старые и даже возродили одну из давно забытых марок. Предприятию почти 40 лет, но оно идет в ногу со временем. В планах на 2017 год дальнейшая технико-технологическая модернизация производства и увеличение производственных мощностей на 20%", — рассказал генеральный директор ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Алексей Рыбников. 

Успешными примерами в части импортозамещения поделился и "Алейскзернопродукт", который существует с 1932 года и в  настоящее время является лидером в зерноперерабатывающей отрасли края. 

По мнению Олега Шелудякова, сейчас самое благоприятное время для открытия малого производства. Продукция ООО "Полимерпласт" продается в 20 торговых сетях по всей России. Несмотря на санкции, производится поставка изоленты в страны ближнего зарубежья. В планах на этот год запуск производства лейкопластыря, для этого уже имеется нужное оборудование и новые производственные площади.

Многим предприятиям политика импортозамещения пошла на пользу. 

"Мы уверены, что отечественные автомобили более выгодны по нескольким факторам: во-первых, по качеству сборки, во-вторых, по рыночной стоимости, в-третьих, по стоимости обслуживания, что немаловажно для оптимизации технического оснащения предприятий", — прокомментировал генеральный директор ООО "АГАС" Геннадий Кормильцев.

В сложившейся экономической ситуации российским компаниям необходима "подушка безопасности", по мнению Виталия Савинкова, коммерческого директора ООО "СиСорт", таковой может стать экспортная политика компании. Зарубежные предприятия, несмотря на политические нюансы, нацелены покупать то оборудование, которое в дальнейшем будет приносить прибыль. Поэтому импортозамещение неразрывно связано с экспортом.

Оценив положительный опыт по импортозамещению, представители малого бизнеса и начинающие предприниматели смогли задать экспертам интересующие их вопросы о ценообразовании в условиях нестабильности курса валют, недобросовестной конкуренции, замещении импортного оборудования и расходных материалов на отечественные и пр.

В завершение круглого стола участники смогли ознакомиться с производством Барнаульского пивоваренного завода, продегустировать новую линейку безалкогольной продукции, которая еще не представлена на рынке, задать дополнительные вопросы по возможному сотрудничеству.

"Мы всегда делимся опытом и даем советы начинающим предпринимателям, где-то помогаем контактами в банковской сфере, чтобы получить финансирование. Поэтому для них такие встречи, как сегодня – бесценный опыт", — рассказал директор по стратегическому развитию Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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