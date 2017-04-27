Фото: instagram.com
Глава Хакасии Виктор Зимин отправил в отставку правительство республики. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Зимин назвал данное решение непростым и, "возможно, одним из самых сложных в работе". Также губернатор добавил, что не видел иного способа "встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе, эффективно решать задачи, а не отсиживаться в стороне, пережидая, чем все это закончится", подчеркнув, что сейчас "времена не те".
Глава Хакасии отметил, что в республике будут "строить новые, конструктивные формы взаимодействия" вместо того, чтобы "раскачивать лодку, в которой мы находимся". "Ведь хорошо плавают далеко не все", — приводит его слова агентство.
В пресс-службе Верховного совета республики уточнили, что Зимин сформирует новое правительство в течение месяца и представит депутатскому корпусу в мае на сессии.
РИА Новости добавляет, что вместо 32 органов исполнительной власти останется 23, будут сокращены свыше 100 госслужащих. Руководителей некоторых министерств и замглавы будут подбирать на конкурсной основе.
Комментарии
"Ведь хорошо плавают далеко не все", сказал Глава и отправил, попытка есть. Может взять на вооружение в стране. Выборочные посадки пока всходов не дали.
Может он Карлина в отставку отправит, люди были бы рады.