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Супруги Ваткин, прожившие вместе 69 лет, скончались в пригороде Чикаго с разницей в 40 минут, передает РИА Новости со ссылкой на AP.
Отмечается, что Тереза и Исаак Ваткин умерли, держась за руки. Первой из жизни ушла Тереза, спустя 40 минут умер ее муж.
Их дочь Клера рассказала, что ее отец перестал дышать, когда родственники разъединили руки супругов.
Семейную пару похоронили в понедельник. Их дочь на мемориальной службе отметила: "Их любовь была настолько сильной, что они просто не смогли жить друг без друга".
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