Договор о стратегическом партнерстве подписали руководители Алтайского государственного технического университета и классического университета Андрей Максименко и Сергей Землюков.
Стороны договорились обеспечивать высокое качество профессиональной подготовки обучающихся, объединяя интеллектуальные, материальные и корпоративные ресурсы. Договор является рамочным и регламентирует взаимодействие в образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Вузы планируют реализовывать образовательные программы, участвовать в международных проектах, совместно использовать учебно-научное оборудование и информационно-коммуникативные ресурсы, популяризировать инновационную деятельность. В частности, стороны согласовали совместное использование лабораторий, методических кабинетов, экспертной техники для обучения студентов по специальности "Экономическая безопасность". Так, студенты АлтГТУ смогут обучаться в криминалистической лаборатории, лаборатории судебной экспертизы, пользоваться кабинетом специальной техники классического университета, в свою очередь, АлтГТУ предоставит возможность студентам АГУ использовать в учебном процессе кабинет тактико-специальной подготовки и иметь доступ к специальной библиотеке.
В 2013 году АлтГТУ им. И.И. Ползунова первым среди региональных вузов получил лицензию на реализацию образовательной программы "Экономическая безопасность". Специальность утверждена Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Распоряжением 825-06 от 21.03.2013 г.
Как отмечают на кафедре международных экономических отношений АлтГТУ, специалистов в этой области ждут в государственных структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции в финансовой и экономической сферах деятельности, в службах внутреннего контроля банков и кредитных организаций, страховых, лизинговых компаниях, профессиональных участников рынка ценных бумаг и организациях, выполняющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в информационно-аналитических отделах государственных и коммерческих компаний, обеспечивающих финансовую и экономическую безопасность предприятия, занимающихся сбором и обработкой информации о рыночной конъюнктуре, технологиях производства. Первый выпуск специалистов состоится в 2018 году.
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