Фото: sibdepo.ru
Гуманитарные поставки электричества из России в самопровозглашенную ЛНР могут записать в потери Федеральной сетевой компании (ФСК), передает газета "Коммерсант".
Напомним, что в ночь на вторник, 25 апреля, министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие "Энергорынок" полностью прекратили поставки электричества в ЛНР. В Киеве данное решение объяснили долгами республики перед "Луганским энергообъединением".
После этого представитель РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Москва решила обеспечить самопровозглашенную республику электричеством в рамках гумподдержки.
По данным издания, 30 апреля пройдет заочное заседание "Совета рынка" (регулятор энергетических рынков). Источники газеты в Минэнерго и сетевом комплексе отметили, что на встрече поднимется вопрос о схеме компенсации за поставки.
Отмечается, что Минэнерго предлагает списать поставки электричества на технологические потери ФСК и компенсировать их повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа компании (ставка для Единой энергосистемы РФ составляет 319 рублей за МВт/ч).
Источник подчеркивает, что данная схема "размоет поставки электричества в ЛНР по всему энергорынку РФ". Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех российских потребителей, кроме населения, добавил он.
Планируется, что повышающий коэффициент при расчете тарифа составит 1,1203. Аналитики подсчитывают, что вследствие этого тариф ФСК вырастет на 2,5%, а потребители переплатят 2 – 4,6 миллиарда рублей в год, пишет издание.
В пояснительной записке к заседанию "Совета рынка" сказано, что коэффициент "отражает соотношение потерь электроэнергии в сетях единой национальной энергетической сети в предшествующие два года". Новая схема начнет работать с 30 апреля (затронет поставки с 1 апреля) до 31 мая 2018 года.
РБК со ссылкой на свои источники добавляет, что способ отображения в официальных данных такого рода поставок существует с 2015 года. Формально объем поставок отнесен на нормативные потери ФСК. Так произошло после того, как Киев в 2015 году отказался платить за поставки электричества из РФ в ЛНР и самопровозглашенную Донецкую народную республику. При этом Сергей Пикин из Фонда энергетического развития подчеркивал, что потребители РФ практически не заметили роста цены на электричество, так как она могла вырасти на 0,15%.
Комментарии
А что, те потребители, которые "кроме населения", не поднимут цены на свои товары и услуги после того как переплатят от 2 до 4,6 миллиарда? Да они поднимут цены ещё до того как их начнут доить. А если это бюджетные организации, то где они деньги возьмут? Значит, населению поднимут налоги или придумают новые. Опять проглотим?
а вы должны радоваться, что "крым наш". Сначала же были цветочки с запретов ввоза множества товаров, что разогнало инфляцию. Теперь появились ягодки. Радуйтесь и отдыхайте в Российском Крыму
Может, и не проглотим, в новосибе народ вышел протестовать против повышения тарифов, так отменили.
Так скоро и ДНР к нам на плечи ляжет со своими энергозатратами
Нормально, поможем братскому славянскому народу, а Киеву должно быть стыдно, что свои же территории в такое трудное положение загоняют
я не понял, почему я плаче за электроэнергию, а ЛНР не хочет платить? а ФСК походу ещё и нагреться на этом надеется?
Братьям помогать нужно, но можно ведь и бартером рассчитываться: электроэнергия - уголь.
"электроэнергия - уголь."
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подозреваю, что почти так и есть. электроэнергия за счёт населения России, а уголёк какому-то конкретному жирдяю. очень популярная технология российских илит
Пусть с улицы Жасминной оплачивают. И ездят по ДНР сколько захотят
27.04.2017 16:43
Гонец из Пензы
я не понял, почему я плаче
так не плаче, кто вас заставляет
27.04.2017 16:07
- гость -
вам ничего и не остается -глотайте)))) либиралы. что вам еще остаётся делать под всех кого можно уже легли
Не надо за нас ,бедненькие попрошаечки , так переживать без ваших соплей уж как -нибудь обойдемся , лучше позаботьесь о американских и европейских налогоплательщиках , которые вкладывают деньги в бездонную бочку !