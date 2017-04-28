Приемная кампания – 2017 стартует 19 июня и имеет некоторые особенности как для абитуриентов, так и для учебных заведений.
В этом году Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено 1937 бюджетных мест по различным направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения. Так, Бийский технологический институт (филиал) получил 198 бюджетных мест, а филиал АлтГТУ Рубцовский технологический институт – 106 мест. Приоритетными являются технические направления подготовки (специальности). Направления подготовки строительно-технологического, энергетического факультетов, факультетов специальных и информационных технологий, института биотехнологии, пищевой и химической инженерии получили наибольшее количество бюджетных мест.
Прием документов при поступлении на бюджетные места на очную и очно-заочную формы обучения продлится до 26 июля, на заочную – до 19 августа. Для поступления на внебюджет на направления подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 19 августа, заочной формы – до 15 сентября.
Подавать документы можно одновременно по трём специальностям. В приемные комиссии поступающие должны предоставить паспорт и его копию, копию или оригинал документа об образовании; на некоторые направления подготовки требуется предоставить сведения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра.
Зачисление поступающих будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями о согласии на зачисление. На этапе приоритетного зачисления будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приеме на обучение, ребята, поступающие на целевое обучение. Затем – поступающие, которые принесли вовремя оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление (первый и второй этап зачисления по общему конкурсу).
Абитуриенты, которые принесли вовремя (до 18.00 1 августа) оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление, но не были зачислены 3 августа (на первом этапе зачисления по общему конкурсу заполняется не более 80% мест), продолжат участвовать в конкурсе на оставшиеся места, зачисление на которые пройдёт 8 августа (второй этап зачисления по общему конкурсу). Но к ним имеют возможность присоединиться и другие поступающие, кто до 18.00 6 августа донесет оригинал своего документа об образовании и даст согласие на зачисление.
АлтГТУ будет учитывать при поступлении портфолио поступающих – участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. Обладателям аттестата или диплома с отличием дополнительно начисляется по 10 баллов соответственно. При наличии золотого знака ГТО к баллам ЕГЭ прибавится еще 3 балла, а за успехи в волонтерской деятельности поступающий может получить 2 балла. За достижения в области спорта также могут быть начислены баллы: мастерам спорта – 9 баллов, кандидатам в мастера спорта – 7 баллов и обладателям первого спортивного разряда – 5 баллов.
"Однако всё-таки есть одно существенное ограничение: суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено не более 10 дополнительных баллов", — отмечают в приемной комиссии технического вуза.
Также при начислении баллов за индивидуальные достижения учитывается участие в ряде научных конкурсов, с перечнем которых можно ознакомиться в правилах приема АлтГТУ.
Вся необходимая информация о приемной кампании в АлтГТУ опубликована в разделе "Поступающим" на сайте.
Телефон приемной комиссии АлтГТУ: (3852) 29-07-29.
Комментарии
При наличии золотого знака ГТО к баллам ЕГЭ прибавится еще 3 балла, а за успехи в волонтерской деятельности поступающий может получить 2 балла. За достижения в области спорта также могут быть начислены баллы: мастерам спорта – 9 баллов, кандидатам в мастера спорта – 7 баллов и обладателям первого спортивного разряда – 5 баллов.
то есть на бюджете будут "учиться" одни сортсмены
"суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено не более 10 дополнительных баллов". Десять баллов погоду не сделают, так что не будут там одни спортсмены учиться.
поступят правильные люди, по записи...
28.04.2017 15:47
- гость -
Хватит глупости писать.