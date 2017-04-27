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Расписание барнаульских электричек изменится на майских праздниках, информирует пресс-служба компании "Алтай-Пригород".
Так, 1, 8 и 9 мая будут назначены поезда:
- №6113 Барнаул — Арбузовка, отправление в 10 часов 55 минут, прибытие в 12 часов 57 минут;
- №6114 Арбузовка — Барнаул, отправление в 18 часов 25 минут, прибытие в 20 часов 36 минут;
- №6127 Барнаул — Алейская, отправление в 10 часов 41 минуту, прибытие в 13 часов 31 минуту;
- №6128 Алейская — Барнаул, отправление в 16 часов 45 минут, прибытие в 19 часов 48 мнут.
В эти дни отменят следующие поезда:
- №6020 Барнаул — Красный Боец, отправление в 18 часов 36 минут. Ближайший поезд отправится из столицы Алтайского края в 20 часов 35 минут;
- №6021 Озерки — Барнаул, отправление в 4 часа 31 минуту. Следующий поезд отправится в город в 5 часов 33 минуты;
- №6101 Депо — Барнаул, отправление в 7 часов 1 минуту. Ближайший состав отправится в путь в 8 часов 12 минут.
При этом 9 мая назначат следующие электрички:
- №6384 Барнаул — Овчинниково, отправление в 8 часов 10 минут, прибытие в 10 часов 21 минуту;
- №6383 Овчинниково — Барнаул, отправление в 16 часов 5 минут, прибытие в 18 часов 3 минуты;
- №6386 Барнаул — Баюново, отправление в 9 часов 27 минут, прибытие в 10 часов 44 минуты;
- №6385 Баюново — Барнаул, отправление в 14 часов 17 минут, прибытие в 15 часов 35 минут.
Кроме того, отменят поезд №6381 Овчинниково — Барнаул, который должен отправиться 9 мая в 13 часов 37 минут. Ближайший состав отправится со станции Овчинниково в 16 часов 05 минут.
Также 1 и 8 мая назначат пригородный поезд №6001 Озерки — Барнаул, отправление в 5 часов 33 минуты, прибытие в краевую столицу в 6 часов 55 минут. В эти дни отменят поезд №6775 Сузун — Барнаул, который должен отправляться в дорогу в 4 часа 1 минуту. Ближайший состав отправляется со станции Сузун в 8 часов 2 минуты.
2 и 10 мая назначат пригородный поезд №6775 Сузун — Барнаул, отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие на станцию "Барнаул" в 6 часов 55 минут. Поезд №6001 Озерки — Барнаул, который отправляется в путь в 5 часов 33 минуты, отменят.
Расписание других пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.
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