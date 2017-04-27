"Культура — национальный приоритет" — форум с таким названием прошел в Омске 25 апреля. Его провела "Единая Россия" при личном участии лидера партии и председателя российского правительства Дмитрия Медведева.
Участие в нем приняли более 700 человек со всех регионов Сибири. Алтайский край представляли депутат Барнаульской городской думы, заместитель секретаря регионального отделения Александр Иванов и заместитель руководителя регионального исполкома Евгений Шадринцев.
На форуме работали четыре дискуссионные площадки: "Местный Дом культуры – новая модель", "Культура и образование", "Театры и музыкальное творчество", "Историческая память".
Насколько доступны учреждения культуры в сельской местности, как развивать библиотеки и детское и дополнительное образование в сфере культуры, какие проблемы решит создание многофункциональных культурных центров — об этом и не только говорили и спорили на площадках.
Все выработанные идеи и рекомендации были направлены Дмитрию Медведеву.
Кстати, в Алтайском крае партия реализует два важных партийных проекта, решающих местные проблемы культуры. Это "Местный дом культуры" и "Театры малых городов".
"Эти проекты уже находятся в активной стадии реализации. Но партийные проекты не заканчиваются после окончания ремонта или модернизации объектов культуры. На форуме нам с коллегами удалось обсудить и другие вопросы системного развития сети учреждений культуры в сельской местности и малых городах. В частности, были поддержаны предложения по созданию многофункциональных культурных центров на базе ДК, повышению статуса работника культуры, грантовой поддержке муниципальных театров и многие другие", — прокомментировал Александр Иванов.
Хотите узнать о проектах партии "Единая Россия", жмите сюда.
Комментарии
Конкретная партия славится конкретными делами. ЕР пока может похвастаться развалом экономики, социальной сферы и поголовным обнищанием населения. Про оптимизацию здравоохранения, образования и культуры и так все знают. Ждем повышения налогов, пенсионного возраста и дальнейшего ухудшения благосостояния граждан.
Почему ЕР не занимается своей прямой обязанностью (и нарушает Конституции РФ)- здоровьем граждан РФ и их детей??!!
Какой развал, какое обнищание, вы вообще знакомы с понятием причинно следственное? сейчас итак делается достаточно, чтобы поддерживать уровень жизни, если у вас есть какие то обвинения с доказательствами, то прямая дорога в суд, засадите вора, а если все, на что вас хватает это кричать в комментариях как кто то что то разворовывает и грабит, то пожалуй, задумайтесь о том, как распорядиться своим свободным временем, потому что это иначе как пустословием не назовешь, проекты ЕР реализуются и ничто вам с этим не поделать, остальные партии тоже вполне могли бы делать что то.