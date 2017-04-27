Фото: edu.nsu.ru
Художник-график, живописец, член Союза художников СССР и РФ Исаак Давидович Шуриц, более известный под именем Александр, умер на 73-м году жизни, сообщает "Российская газета".
Коллективы министерства культуры Новосибирской области и мэрии города выразили соболезнования его родным и близким, а сотни поклонников творчества художника после печального известия стали публиковать в соцсетях произведения Шурица.
"Он ушел к своим ангелам", — цитирует газета слова близких художнику людей.
Исаак Шуриц родился 4 января 1945 года в Биробиджане. В 1962-1963 он учился на художественно-графическом отделении педучилища, работал учителем рисования и черчения в школе-интернате. После окончания обучения в Московском высшем художественно-промышленном училище он приехал в Новосибирск в 1969 году по распределению.
Подчеркивается, что художник сотрудничал с Западно-Сибирским книжным издательством как иллюстратор детской литературы, совершал творческие поездки на Кубу, в Великобританию, Голландию по приглашению фонда "Гуманитас". В Роттердаме он вместе с голландским художником Йосом Лойзе принимал участие в организации выставки "Европейские небеса". Картины Шурица выставлялись в рамках бельгийского проекта "Неизвестная Россия" и французского — "Послание из России".
Его произведения находятся в музеях, галереях и частных собраниях по всему миру.
Также Шуриц являлся обладателем многих наград. В 2003 году решением Российской Академии художеств награжден серебряной медалью Академии художеств за произведения, которые были представлены на межрегиональной художественной выставке "Моя Сибирь".
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