Фото: barnaul.org
Помощь и содействие пенсионерам требуют новых подходов, заявил глава городской администрации Сергей Дугин в рамках открытого совещания, посвященного реализации проекта "Забота о старшем поколении".
Перед совещанием сити-менеджер посетил новый социальный магазин "Дельфин" в Индустриальном районе, который предоставляет товары с 10-процентной скидкой.
Также на улице Георгиева глава администрации побывал на торговой площадке, специально созданной для барнаульских садоводов, которые могли бы реализовывать здесь излишки своей продукции. Общаясь с пенсионерами, Сергей Дугин приобрел у них предлагаемый товар.
Кроме того, сити-менеджер дал поручение до 1 октября организовать работу по строительству дороги по улице Взлетной на участке от улицы Ускова до Солнечной Поляны и отремонтировать разбитую дорогу на Георгиева от Сухэ-Батора до Павловского тракта.
Говоря же о самом проекте "Забота о старшем поколении", градоначальник подчеркнул: "Число пенсионеров растет – нужны новые подходы, чтобы проявить максимальную заботу, оказать необходимую помощь, поддержать активность. Проект "Забота о старшем поколении" аккумулирует усилия Федерации, правительства Алтайского края и муниципалитета".
В рамках совещания были приняты решения о расширении сети социальных магазинов, установке в городе дополнительных торговых лотков для садоводов и расширении парка автомобилей социального такси.
Комментарии
Пустые слова не более... К 9 мая деду вчера потная тетка с глазами испражняющейся собаки ,приперла покрывало из Новекса еще и расписаться заставила... Как не СТЫДНО ?
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они в том году родителям скатерти приносили, я им сказала, лучше пачку чая хорошего, передайте руководителям, вот они сделали вывод, теперь покрывала. Магазины выручают, кто их там брать будет? вот старикам и скидывают, те же больше не заслужили