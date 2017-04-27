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Пассажирские перевозки речным транспортом в Барнауле подорожали на 6%, сообщили в краевом управлении по государственному регулированию цен и тарифов.
Новая такса на услуги по перевозке пассажиров и багажа речным транспортом, которые оказывает ООО "Барнаульский речной порт", была утверждена накануне.
В сравнении с прошлым годом новые тарифы будут выглядеть так:
"Рост тарифов по пригородным и городским линиям в навигацию 2017 года составляет 6%.
Новые тарифы, в соответствии с решением управления по тарифам от 26.04.2017 № 28, утверждены ниже экономически обоснованного уровня", — подчеркивают в ведомстве.
При этом городской и краевой бюджеты будут возмещать речпорту потери доходов. Так, региональная казна выделяет на эти цели в текущем году более 8 миллионов рублей, а субсидии из городской казны составят 700 тысяч рублей.
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