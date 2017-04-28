В конце 2016 года в Барнауле возвели 940 тысяч квадратных метров жилья. При этом большая часть новостроек построена из кирпича.
На фото: ЖК "Димитровские горки"
На современном строительном рынке застройщики все чаще вместо кирпичного домостроения отдают предпочтение более дешевым и быстрым технологиям возведения зданий. Однако не все строительные компании отказываются от проверенных временем материалов. В частности, от кирпича, у которого есть целый ряд несомненных преимуществ, проверенных веками.
На фото: ЖК "Димитровские горки"
Кирпич с архитектурной точки зрения – материал очень "пластичный" и выразительный, здания из него красивы и разнообразны. Кроме того, он дает более широкие возможности для создания планировок. Однако главное его достоинство – натуральность и экологичность.
На фото: ЖК "Димитровские горки"
Большим плюсом домов из кирпича является теплопроводность, когда внутри дома есть "дышащая" атмосфера, свой микроклимат.
"Сквозняки, плесень или грибок – всех этих проблем кирпичный дом не знает, – рассказал мастер строительно-монтажных работ жилого комплекса "Димитровские горки" ООО "Жилищная инициатива" Сергей Кабышев. – Если говорить о домах из других материалов, то такие здания обладают теплопроводностью лишь за счет искусственных утеплителей. Например, минераловатных плит, которые могут потерять свои свойства как частично, так и полностью при попадании влаги. А в нашем климате намокания подобных материалов не избежать".
Кирпичный дом мало волнует погода за окном. Здания из этого материала также хорошо защищены от возгораний. Натуральный кирпич дает высокую теплостойкость и добротную звукоизоляцию — до 3 дБ.
На фото: ЖК "Димитровские горки"
Красив, элегантен, удобен в планировке – при строительстве застройщики имеют больше свободы для творчества. Квартиры в таком доме выбирают те люди, которые хотят жить в тепле, уюте и тишине. Дом из кирпича – это по определению признак качественного жилья, а не бюджетного массового сегмента. Таким является жилой комплекс "Димитровские горки" компании "Жилищная инициатива", первая очередь которого возводится по адресу ул. Димитрова, 130.
Это будет высотное 17-этажное здание с двухуровневым подземным паркингом, детскими и спортивными площадками, благоустроенной территорией. Квартиры в жилом комплексе будут отличаться особым комфортом площадей (от 36 до 100 кв. м) и отделкой "под ключ".
Сейчас для клиентов "Димитровских горок" действуют специальные предложения.
Подробности можно узнать по телефону: 8 (3852) 505-313