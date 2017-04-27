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Основной целью деятельности экстремистов и террористов является разрушение институтов государственной власти, создана целая разветвленная сеть поддержки экстремизма и терроризма. Такое заявление сделал глава СКР Александр Бастрыкин на первом совместном заседании коллегии Следственных комитетов Армении, Белоруссии и России, передает ТАСС.
Глава СК России подчеркнул, что террористов и экстремистов объединяет использование "самых кровавых и самых грязных методов и средств". "В последнее время их основной целью становится реализация далеко идущих политических задач — прежде всего дестабилизации государственной власти и разрушения государственных институтов", — цитирует его слова агентство.
Также укрепляется разветвленная сеть центров финансирования, подготовки, информационной и пропагандистской поддержки экстремистов и террористов, отметил он.
Поэтому, добавил Бастрыкин, в связи со сложной оперативной обстановкой необходимо "скоординировать усилия, ужесточить контроль миграционных потоков, пресечь вербовочную деятельность со стороны террористов, ликвидировать их ресурсное и финансовое обеспечение".
Также глава Следственного комитета РФ сообщил, что его ведомство за минувший год возбудило свыше 1,1 тысячи уголовных дел о терроризме (283 дела) и экстремизме (882 дела).
В суд направили 522 уголовных дела об экстремизме и 98 дел о терроризме, по многим из них уже вынесли обвинительные приговоры.
Уточняется, что заседание открылось с минуты молчания в память о погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.
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