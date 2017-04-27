Фото: vk.com/barneos22
Огромная пробка образовалась в Барнауле на проспекте Красноармейском, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"В Барнауле проспект Красноармейский стоит в пробке из-за двойного ДТП. Сначала на подъеме, рядом с лицеем №86, фура столкнулась с "Тойотой". Автомобили перегородили часть проезжей части. Участник аварии решил объехать по левой полосе автобус ПАЗ, но, не рассчитав габариты, заехал на трамвайные рельсы, а после и вовсе на них повис", — говорится в заметке.
По информации горожан, движение почти полностью заблокировано в сторону вокзала.
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Отметим, что также 27 апреля на Красноармейском проводятся ремонтные работы на участке от улицы Партизанской до улицы Гоголя.
Комментарии
какого хрена там делала фура? ей по красноармейскому выше партизанки нельзя подниматься