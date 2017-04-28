Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Погода начнет меняться в Алтайском крае в пятницу, 28 апреля — на смену солнцу в регион придут небольшие дожди.
По данным Гидрометцентра, осадки ожидаются в отдельных районах края. Температура в дневное время составит +16...+21 градус, местами в южных районах до +26 градусов.
Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров.
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В Барнауле будет преимущественно без осадков. Днем в краевой столице +19...+21 градус. Ветер 7-12 метров в секунду.
Также отметим, что в регионе действует штормовое предупреждение, объявленное в связи с высокой пожароопасностью.
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