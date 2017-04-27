Те, кто только начинает торговать на бирже Форекс, часто не задумываются над тем, насколько важно ежесекундно быть в курсе всех событий, происходящих на бирже. От этого во многом зависит успех операций, а значит, и объем прибыли.
Актуальная информация: где ее взять
В сети ежедневно появляются тысячи статей от экспертов рынка Форекс. Ориентируясь на эти материалы, вполне можно стать успешным игроком. Но проблема в том, что новичкам трудно отделить действительно значимую и правдивую информацию от той, которая может быть бесполезной или даже вредной.
Есть и другой способ быть все время в курсе событий – воспользоваться услугами сервиса под названием forex форум, на котором в режиме реального времени размещается вся необходимая трейдерам актуальная информация.
Что такое форум трейдеров рынка Форекс? Это место, где можно найти ответы на любые вопросы, касающиеся торгов на бирже: от самых простых, касающихся основ функционирования биржи, до экспертных разъяснений, решающих серьезные проблемы трейдеров любого уровня.
Уточним, что участие является бесплатным, консультирование проводится на добровольной основе. Игроки не являются конкурентами в прямом смысле этого слова – заработать могут все, и другие участники никак этому не мешают, что и обуславливает дружеские отношения между трейдерами.
Как выбрать форум?
Прежде всего у него должен быть удобный и понятный функционал, чтобы было легко работать на ресурсе.
Кроме того, форум должен отвечать следующим критериям:
1. "Живость": если в 80-90% веток никто не заглядывал несколько недель, то такой ресурс вам не поможет.
2. Развитость: чем больше разделов присутствует на форуме, тем лучше. Как правило, можно найти такие ветки: новости, прогнозы, мониторинг и прочее.
3. Возможность изучить отзывы. Если, набрав в поисковой строке, например, instaforex trading отзывы, вы попадаете на страничку с отзывами о запрашиваемой брокерской компании, это значит, что форум не просто раздает советы, но и оказывает реальную помощь тем, кто совершает свои первые шаги в указанном бизнесе.
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