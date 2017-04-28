Акция "Лес Победы" пройдет 4 мая в селе Бобровка Первомайского района в 11 часов. На площади в 1 гектар лесоводы и добровольцы высадят две тысячи молодых сосен в память о подвиге советских воинов.
На участке, где будет проходить посадка, уже растет "победный" лес. В 2015 году здесь заложили памятное насаждение в честь 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор традиция создавать памятные леса продолжается.
В программе акции: инструктаж, организованная посадка саженцев с одновременным поливом. По завершении работ – обед на полевой кухне.
Мероприятие будет проходить в течение двух часов. Одежда должна быть удобной для работы в полевых условиях, также необходимо взять с собой перчатки.
Добраться до места посадки из Барнаула можно на автобусе № 258 с конечной остановки "Спартак 2" или остановки "Спартак" на Демидовской площади (напротив магазина "Мария-Ра" на Красноармейском проспекте). В сторону Бобровки автобус отправляется через каждые полчаса, выйти необходимо, не доезжая 5 км до села (ориентироваться на баннер "Лес Победы").
Приглашаются все желающие: жители края, а также организованные коллективы. Необходимо предварительно предупредить об участии, сообщив название организации и количество человек (телефоны указаны ниже).
Все вопросы по тел.: +79059830099 (Ольга Лисица, СОЛО "Алтайлес"), +79095070813 (Марина Баутина, Минприроды АК).
Текущую информацию об акции можно узнать на сайтах: www.altailes.org, www.altaipriroda.ru