Фото: altai-krai.sledcom.ru
Лестничный марш обрушился в девятиэтажке в Бийске, из-за чего пострадала 70-летняя местная жительница. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел днем в четверг, 27 апреля, в подъезде дома по улице Льнокомбинат, 16/2. Ведущий на первый этаж лестничный марш обрушился, в результате чего пенсионерка упала в подвальное помещение. Пожилая женщина получила ушибы, ей оказали медпомощь.
По данному факту бийские следователи проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства ЧП.
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Сотрудникам СК предстоит выяснить причины обрушения марша и дать правовую оценку действиям лиц, которые были ответственны за надлежащую эксплуатацию многоэтажки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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