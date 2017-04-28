Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 600 квадратных метров, расположенный на участке 10 соток, продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 48 миллионов рублей.
Как сказано в сообщении на сайте Avito.ru, в доме проведены газ, вода, центральная канализация.
Внутри коттеджа расположены четыре спальни, кухня, столовая, зимний сад, библиотека, гостиная, прачечная.
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Имеется спортзал, бассейн, теплый гараж и подвал.
Кроме того, обустроена открытая терраса, большой балкон и газон.
Комментарии
Пусть хозяин признается, кидал он саморезы на дорогу или нет.
напишите хоть про один, что коттедж был продан )))) а так мне кажется они продаются, но не покупаются ) просто за такие деньги можно построить под себя и как правило строя лично себе, коттедж твой нафиг никому не нужен будет....
а если строить, то лучше не в нашем крае, а тем более покупать.... за 48 млн купить можно на берегу черного моря, да по меньше площадью, но 600 кв.м надо еще содержать (запаришься порядко наводить, оптимально 150 км.м) и там зимний сад нафиг не нужен