Скидку в "Уральских авиалиниях" может получить пассажир, слетавший самолетами авиакомпании всего один раз. Авиакомпания представила 10 причин, по которым стоит подключиться к бонусной программе "Крылья".
- 500 рублей дается каждому новому участнику при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов.
- Если вы не участник программы, но летали с "Уральскими авиалиниями" в течение года, то бонусы за совершенные полеты можно получить на свой счет.
- 1 бонус равен 1 рублю.
- Каждый участник программы "Крылья" получает на свой счет бонусы до 15% от суммы тарифа.
- Можно приобрести билет куда угодно и по любому тарифу в "Уральских авиалиниях", используя бонусы, даже в высокий сезон.
- Бонусами можно оплачивать тарифы, которые участвуют в распродажах авиакомпании. Это значит, что билет во время распродажи для участника программы будет еще дешевле.
- Для клиентов программы действуют акции, которые не видит неавторизованный пользователь, а распродажи начинаются раньше.
- Клиенты могут пользоваться скидками и специальными предложениями от партнеров программы "Крылья": отель, аренда авто, банки и пр.
- "Геймификация – выполнение различных миссий, за них начисляются дополнительные бонусы, например, за привлечение друзей к программе.
- Купить билет можно не только себе, но другу или родственнику.
Например, при покупке билет до Москвы, новый участник программы "Крылья" получит на свой счет от 1650 бонусов, в зависимости от тарифа.
Полную информацию о программе можно получить на сайте "Уральских авиалиний", в мобильном приложении UralAirlines.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь 2017 г. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 41 авиалайнер (23 А320, 11 А321 и 7 А319).
Адрес: 620025, Россия, Екатеринбург,переулок Утренний, 1г
Тел: (343) 272-60-80(81),факс: (343)272-60-00
e-mail: pr@uralairlines.ru
www.uralairlines.com
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