Воскресенье, 30 Апрель, 01:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,98
€ 62,04
Brent
$ 51,5
12°
Обь
528см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Как участие в бонусной программе "Крылья" помогает экономить на перелетах?

, ИА "Амител"
"Уральские авиалинии" рассказали, чем выгодна их бонусная программа

Скидку в  "Уральских авиалиниях" может получить пассажир, слетавший самолетами авиакомпании всего один раз. Авиакомпания представила 10 причин, по которым стоит подключиться к бонусной программе "Крылья".

  1. 500 рублей дается каждому новому участнику при регистрации, которые можно сразу использовать как скидку, не имея на счету совершенных полетов.
  2. Если вы не участник программы, но летали с "Уральскими авиалиниями" в течение года, то бонусы за совершенные полеты можно получить на свой счет.
  3. 1 бонус равен 1 рублю.
  4. Каждый участник программы "Крылья" получает на свой счет бонусы до 15% от суммы тарифа.
  5. Можно приобрести билет куда угодно и по любому тарифу в "Уральских авиалиниях", используя бонусы, даже в высокий сезон.
  6. Бонусами можно оплачивать тарифы, которые участвуют в распродажах авиакомпании. Это значит, что билет во время распродажи для участника программы будет еще дешевле.
  7. Для клиентов программы действуют акции, которые не видит неавторизованный пользователь, а распродажи начинаются раньше.
  8. Клиенты могут пользоваться скидками и специальными предложениями от партнеров программы "Крылья": отель, аренда авто, банки и пр.
  9. "Геймификация – выполнение различных миссий, за них начисляются дополнительные бонусы, например, за привлечение друзей к программе.
  10. Купить билет можно не только себе, но другу или родственнику.

Например, при покупке билет до Москвы, новый участник программы "Крылья" получит на свой счет от 1650 бонусов, в зависимости от тарифа.

Полную информацию о программе можно получить на сайте "Уральских авиалиний", в мобильном приложении UralAirlines.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь 2017 г. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 41 авиалайнер (23 А320, 11 А321 и 7 А319).

Адрес: 620025, Россия, Екатеринбург,переулок Утренний, 1г
Тел: (343) 272-60-80(81),факс: (343)272-60-00
e-mail: pr@uralairlines.ru
www.uralairlines.com

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
23:05
Жена Петра Порошенко будет вести утреннюю зарядку на местном телевидении 0
22:04
Песков прокомментировал телефонный разговор Путина и Порошенко 0
21:05
Сильвио Берлускони упал ночью в своем доме и разбил губу 0
20:07
СКР нашел доказательства участия Яценюка в пытках в Чечне 1
19:32
Двум чиновникам в Крыму под двери высыпали груду мусора 0
19:01
Житель Рубцовска хотел рассчитаться за такси чужим телевизором 0
18:31
Лонгбордисты из Красноярска приехали в Белокуриху для тренировок 0
18:04
Википедию заблокировали на территории Турции 0
17:35
Дождь и порывистый ветер ожидается в Алтайском крае 30 апреля 0
17:02
Недостроенный коттедж горел в Нагорной части Барнаула - очевидцы 0
16:31
Минус сантиметр: вода в Оби в районе Барнаула продолжает убывать 0
16:04
Пассажир мопеда погиб, столкнувшись с Mazda 6 в Алейске 4
15:32
Дональд Трамп намерен оставаться на посту президента два срока подряд 6
15:02
Мэрия Барнаула посоветовала УК до лета привести в порядок детские площадки 0
14:27
Девять пожарных тушили полыхающий "КамАЗ" в Бийске 0
14:04
На Украине предложили легализовать казино, оружие и марихуану 10
13:34
Барнаульцы 30 апреля вспомнят большой пожар, случившийся 100 лет назад 5
13:01
Движение для грузовиков закрыто в Хабаровском районе из-за аварийного моста 1
12:25
Видео ДТП, произошедшего в Барнауле с BMW X5, появилось в сети 52
12:02
Девушка-пешеход погибла в утреннем ДТП с BMW X5 в центре Барнаула 10
11:28
Легендарный советский танкист Ион Деген скончался в Израиле 4
11:05
Противники реформ забросали дом президента Бразилии камнями и петардами 0
10:31
Полиция Москвы проводит проверку после нападения с зеленкой на Навального 6
10:30
Как участие в бонусной программе "Крылья" помогает экономить на перелетах? 0
10:02
Доход мэра Москвы Собянина в прошлом году составил почти 6,5 млн рублей 2
09:29
Путин и Порошенко говорили по телефону про Донбасс 9
09:00
Автомобиль BMW X5 перевернулся в центре Барнаула после столкновения 14
08:40
Легковушка и мотоцикл столкнулись в Новоалтайске - один человек погиб 7
08:17
Почти час пожарные тушили горящий жилой дом в Барнауле 1
07:47
Поворот с Ленина на Матросова запретят для транспорта из-за реконструкции 10
07:26
Почему не стоит пытаться пересадить маральник на свой участок? 9
07:03
Квартиру в элитном жилкомплексе продают в центре Барнаула за 17 млн рублей 6
06:32
Безопасно ли детское питание, которое получают дети в Алтайском крае? 3
06:01
Почему из российского отряда космонавтов ушли сразу четыре летчика? 24
05:08
Грозы и сильный ветер прогнозируют в Алтайском крае 29 апреля 0
03:01
Несколько нарядов ДПС гонялись за пьяным таксистом в Барнауле - очевидцы 1
02:01
Вице-губернатор Петербурга назвал Навального "треплом" и "брехлом" 16
00:17
Смотрим, как Шнуров читает свое стихотворение про "Марин Макрон" 2
23:54
Более 50 тысяч добровольцев помогут "Бессмертному полку России" 9 мая 0
23:34
В ООН назвали Крым самым "страдающим" от санкций регионом России 0
23:09
Режим ЧС введен в Сибири из-за природных пожаров 1
22:51
В Удмуртии переселенцам из ветхого жилья построили опасные для жизни дома 3
22:27
Выплата налогового вычета за путешествия по России нашла поддержку в РСТ 2
22:04
Правительство РФ одобрило законопроект о курортном сборе в Алтайском крае 1
21:51
100 дней Трампа: Белый дом похвалил Дональда за "изоляцию России в ООН" 1
21:23
Дугин поручил благоустроить территорию Барнаульского автовокзала. Фото 1
21:03
Смотрим, как в Москве с "шестиэтажного" дерева спасали кошку 4
20:51
Площадь Сахарова 1 мая будет закрыта для транспорта в Барнауле 0
20:24
Сбербанк с 1 мая снижает ставки по потребительским кредитам 2
20:01
Смотрим, как ребенка из горящей квартиры ловили на рекламный баннер 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.