Фото: myproxy4u.com
Следственный комитет России опроверг сообщения СМИ о том, что самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился над Черным морем под Сочи вследствие перегрузки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
По ее словам, опубликованные прессой заявления о том, что вместо нормативных 98 тонн вес самолета при взлете якобы составлял свыше 110 тонн, "не соответствуют фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела".
Петренко добавила, что окончательное решение по делу примут военно-следственные органы СКР лишь после проведения комплекса летно-технических экспертиз. Она называла информацию, которую публикуют в средствах массовой информации, "гипотезами, не опирающимися на факты и являющимися личными суждениями их авторов".
Напомним, самолет Минобороны РФ разбился утром 25 декабря минувшего года. На борту самолета находились 92 человека — военные, представители СМИ, доктор Лиза и артисты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ в Сирии. Никто из них в авиакатастрофе не выжил.
Комментарии