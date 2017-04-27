Четверг, 27 Апрель, 18:58

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,97
€ 62,17
Brent
$ 51,5
26°
Обь
530см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

СКР опроверг версию о крушении Ту-154 Минобороны РФ из-за перегруза

, ИА "Амител"
В ведомстве отметили, что причины крушения самолета будут установлены после летно-технических экспертиз

Фото: myproxy4u.com

Следственный комитет России опроверг сообщения СМИ о том, что самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился над Черным морем под Сочи вследствие перегрузки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, опубликованные прессой заявления о том, что вместо нормативных 98 тонн вес самолета при взлете якобы составлял свыше 110 тонн, "не соответствуют фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела".

Петренко добавила, что окончательное решение по делу примут военно-следственные органы СКР лишь после проведения комплекса летно-технических экспертиз. Она называла информацию, которую публикуют в средствах массовой информации, "гипотезами, не опирающимися на факты и являющимися личными суждениями их авторов".

Напомним, самолет Минобороны РФ разбился утром 25 декабря минувшего года. На борту самолета находились 92 человека — военные, представители СМИ, доктор Лиза и артисты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ в Сирии. Никто из них в авиакатастрофе не выжил.

Читайте также в сюжете: Крушение самолета Минобороны
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
18:50
Двоих 18-летних новосибирцев задержали за кражу дорогого сыра в магазине 0
18:31
СКР опроверг версию о крушении Ту-154 Минобороны РФ из-за перегруза 0
18:24
Что изменится при оплате госпошлины в арбитражные суды? 0
18:03
Пенсионерка пострадала при обрушении лестничного марша в бийской высотке 0
17:52
Почему в России переводить деньги за границу станет сложнее? 0
17:34
Культура национальной важности: в Омске прошел форум "Единой России" 3
17:30
АлтГТУ стал стратегическим партнером АГУ 0
17:22
Проспект Красноармейский в Барнауле стоит в огромной пробке. Фото 1
17:13
Бастрыкин назвал главную цель террористов 0
17:04
Речной транспорт подорожал в Барнауле 0
17:00
Круглый стол "Импортозамещение в условиях санкций" состоялся 26 апреля 0
16:50
Забота о барнаульских пенсионерах требует новых подходов — Сергей Дугин 11
16:34
Известный художник Александр Шуриц скончался в Новосибирске 0
16:24
Барнаульские электрички изменят расписание на майских праздниках 0
16:13
Куда обращаться, если укусил клещ? 31
16:02
"Ниву" вынесло на трамвайные пути в результате ДТП в центре Барнаула. Фото 0
15:54
СМИ: за поставки электричества в ЛНР заплатят российские потребители 15
15:36
Время жениться: что нужно знать, чтобы организовать самую лучшую свадьбу 3
15:24
Супруги из Чикаго скончались с разницей в 40 минут после 69 лет брака 2
15:14
Где запрещено курить в Алтайском крае? 5
15:07
Губернатор Хакасии отправил правительство в отставку за нерасторопность 3
14:51
Барнаул погружается в дымовую завесу травяных палов. Фото 1
14:27
Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели рыбы в барнаульском озере 4
14:26
Россияне приобрели ОФЗ в первый день продаж на 700 миллионов рублей 18
14:14
В Алтайском крае начали производить новый сорт сыра, завернутый в латекс 11
14:02
Май пришел в апреле: как Барнаул встретил жару. Фоторепортаж 8
13:50
Бесплатный прием мусора на барнаульском полигоне ТБО продлили до 3 мая 2
13:33
Пропавший под Новосибирском рыбак четверо суток ночевал в стоге сена 3
13:24
Алтайские власти обсудили концепцию развития хоккея в регионе с Минспортом 0
13:16
Движение перекроют в Барнауле 30 апреля в связи с парадом пожарной техники 7
13:03
Целую деревню с более чем 40 домами продали на аукционе в Великобритании 1
12:47
Бывшего директора госпредприятия судят в Барнауле за взятки от подчиненных 4
12:33
Спецназ ФСБ задержал 12 членов террористической организации в Калининграде 10
12:21
Депутаты утвердили первых 15 членов Общественной палаты Алтайского края 5
12:13
18-летний юноша пропал без вести в Барнауле 1
12:04
Кирпичная стена обрушилась в доме на Кутузова в Барнауле — очевидец. Фото 9
12:00
Сдан в эксплуатацию третий дом в ЖК "Большая Медведица" 0
11:48
Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности объявили на Алтае 1
11:37
Рижского мэра оштрафовали за общение со школьниками на русском языке 5
11:30
Второй тур "Футбольной битвы" прошел 22 апреля в СК "Темп" 0
11:26
Новый руководитель появится у алтайской ЛДПР 3
11:16
Уровень Оби в Барнауле продолжает откатываться от критической отметки 1
11:08
Адвоката застрелили в подъезде дома на северо-востоке Москвы 2
11:00
"Алтайлес" высадит 4 млн новых деревьев в приобских и ленточных борах 3
10:51
Барнаульцы торжествуют из-за нового асфальта на улице Попова. Фото 9
10:36
Режиссер триллера "Молчание ягнят" Джонатан Демме умер от рака 0
10:25
Алтайские депутаты просят запретить в России охоту с квадрокоптерами 24
10:14
Матвиенко поддержала идею о запрете продажи алкоэнергетиков 3
10:02
Дорогу в барнаульском поселке посыпали саморезами. Фото 101
10:00
Компания Tele2 провела "День открытых людей" 21 апреля 1
09:47
Курение в парках и на автобусных остановках запретили в Алтайском крае 31
09:34
Команда "АлтайБаскет" лишилась главного тренера после серебра на чемпионате 0
09:30
Новый микрорайон на проспекте Ленина продолжает застраиваться 0
09:28
Алтайские волонтеры ищут пропавшего в начале месяца 60-летнего мужчину 3
09:14
Две массовые аварии произошли на задымленной трассе на Алтае — очевидец 0
09:08
СМИ назвали причину крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи 38
08:58
Шнуров сообщил, когда запишет альбом детских песен 1
08:39
Барнаульцев 27 апреля ждут пятибалльные пробки на улицах города 2
08:27
Барнаульцы готовы делиться своей кровью, чтобы спасти незнакомого человека 1
08:18
Стивен Сигал попал в черный список украинского сайта "Миротворец" 0
07:49
Павел Воля: "Ни одна прочитанная книжка не пройдет даром" 0
07:28
Наркоманов в Алтайском крае на 16,4% больше, чем в среднем по России 16
07:03
Том Хэнкс в роли злодея, джунгли, девушка-монстр и другие премьеры недели 1
06:44
Мир, труд, май: алтайские партии устроят митинги и демонстрации на 1 мая 3
06:25
Дом с джакузи и панорамными окнами продают в Барнауле за 25 млн руб. Фото 7
06:01
Май в апреле: в Алтайском крае в четверг воздух прогреется до +28 градусов 1
05:04
Движение по проспекту Красноармейскому ограничат в Барнауле на 13 часов 5
04:01
Глава Росрыболовства отчитался об импортозамещении мидий и устриц 13
03:09
Уилл Смит и Паоло Соррентино вошли в жюри Каннского кинофестиваля 0
02:03
Смотрим, как иркутская бабушка рассуждает о России и маразме 8
01:01
Волонтеры ищут пропавшую 27-летнюю жительницу Новоалтайска 6
00:04
Мизулина рассказала о развитии бесплодия после каждого просмотра порно 6

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.