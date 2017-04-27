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Два 18-летних жителя Ленинского района Новосибирска обокрали продовольственный супермаркет, который расположен в микрорайоне "Горский". Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что инцидент произошел в апреле текущего года. Злоумышленники смогли пронести мимо кассы продукты питания на сумму более 8 тысяч рублей. Сотрудники магазина, обнаружив пропажу, обратились в полицию.
Вскоре стражи порядка задержали подозреваемых, у которых ранее не было судимостей. Сейчас установлена их причастность к двум фактам хищения продуктов питания из супермаркета.
В сообщении сказано, что молодые люди брали с прилавков деликатесы, отдавая предпочтение дорогим сорта сыров, которые прятали в карманах курток и рюкзаках.
Всего они украли несколько килограммов сыра, а ущерб от их действий по двум кражам составил 15 тысяч рублей.
Подчеркивается, что правоохранители устанавливают местоположение похищенной еды. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту кражи, сейчас они находятся под стражей.
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