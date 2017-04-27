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Губернатор Алтайского края Александр Карлин принял участие в заседании Правительство РФ, которое провел российский премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

На заседании был рассмотрен вопрос "О национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы".

Уточняется, что итоги выполнения госпрограммы за 2016 год ранее были рассмотрены на коллегии Минсельхоза РФ , в Госдуме, частично данные вопрос затрагивались на совещании по импортозамещению, которое провел глава РФ Владимир Путин.

По словам Медведева, в целом итоги являются успешными: был собран рекордный за последние 25 лет урожай зерновых и зернобобовых, вырос уровень импортозамещения, Доктрина продбезопаснсоти по многим пунктам исполнена на 100%, объемы поставок продовольствия и сельхозпродукции на экспорт увеличились более чем на 5%, на эту цифру выросло само сельское хозяйство. Кроме этого, на 60% выросло производство новой сельхозтехники, добавил премьер.

Карлин во время своего выступления отметил, что конкурентным преимуществом сельского хозяйства края являются многоукладность и большое отраслевое разнообразие. "Это предопределяет устойчивость и экономическую эффективность отрасли. Эти конкурентные преимущества будем наращивать. Государственная программа развития сельского хозяйства этому во многом способствует", — приводит пресс-служба слова губернатора.

Он подчеркнул, что в прошлом году госполитика в отношении сельского хозяйства стала наиболее эффективной. Регионам предоставили возможности дифференцированного подхода к трансляции средств господдержки, были реализованы многолетние пожелания крестьян о консолидации субсидий, которые направляются в отрасль по ряду направлений, вместе с госпрограммой работает программа устойчивого развития сельских территорий, отметил Карлин. "Еще одна программа, о которой сегодня говорилось, — поддержка сельхозмашиностроения. Наши крестьяне просят о сохранении госпрограммы и ее продвижении. Эти направления должны оставаться во внимании Правительства", — подчеркнул он.

Отмечается, что глава Алтайского края внес несколько предложений. Он подержал позицию Минсельхоза РФ по выделению дополнительных денег на льготное краткосрочное кредитование в случае внесения корректировок в бюджет 2017 года. Сейчас сельхозтоваропроизводители региона направили в банки заявки на общую сумму 8 миллиардов рублей. Все предоставленные краю субсидии по данному направлению уже использованы.

Другое предложение касается возможности увеличения до трех (по возможности — до пяти) лет сроков действия соглашений регионов с Минсельхоза РФ, что позволит при реализации государственной политики учитывать особенности развития сельского хозяйства в регионах Сибири, повысит прогнозируемость ведения агробизнеса и укрепит доверие крестьян к действиям власти. Так полагает Карлин.

Кроме этого, он попросил оказать поддержку в продвижении сельхоз продукции на внешние рынки. В минувшем году более чем на 60% возрос экспорт продовольствия из региона. "При этом отмечается тенденция, которую мы просили бы соответствующим ведомствам отметить и по возможности воздействовать на нее. Наше продовольствие любят в азиатских странах, оно имеет хорошую репутацию по качеству и экологической чистоте. Но с продукцией, по сути, премиум-класса, мы заходим на рынки в сегменты эконом-класса с соответствующей ценовой составляющей. Думаю, что комплекс государственных мер поддержки на перспективу позволит нам исключить факты дискриминации наших производителей продовольствия на зарубежных рынках. Это будет способствовать развитию отрасли, укреплению репутации нашей экономики, реализации стратегических направлений внешней политики нашей страны", — полагает губернатор.

В заключение выступления Карлин по поручению алтайского крестьянства выразил благодарность правительству и Минсельхозу РФ "за последовательную и эффективную государственную политику по развитию сельского хозяйства и регулированию продовольственного рынка", заверив, что Алтайский край будет и впредь "достойно реализовывать ответственную миссию форпоста продовольственной безопасности на Востоке страны".

Подчеркивается, что вице-премьер правительства Аркадий Дворкович поддержал данные инициативы, в том числе об увеличении сроков соглашений между регионами и Минсельхозом. Медведев поручил организовать работу по реализации данных предложений.