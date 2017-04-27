Четверг, 27 Апрель, 20:28

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной войны?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,97
€ 62,17
Brent
$ 51,5
24°
Обь
530см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 Марафон Победы-2017
Новости

Карлин попросил у кабмина допсредства на льготные кредиты для аграриев

, ИА "Амител"
Вице-премьер правительства Аркадий Дворкович высказался в поддержку инициативы

Фото: altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин принял участие в заседании Правительство РФ, которое провел российский премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

На заседании был рассмотрен вопрос "О национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2016 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы".

Уточняется, что итоги выполнения госпрограммы за 2016 год ранее были рассмотрены на коллегии Минсельхоза РФ , в Госдуме, частично данные вопрос затрагивались на совещании по импортозамещению, которое провел глава РФ Владимир Путин.

По словам Медведева, в целом итоги являются успешными: был собран рекордный за последние 25 лет урожай зерновых и зернобобовых, вырос уровень импортозамещения, Доктрина продбезопаснсоти по многим пунктам исполнена на 100%, объемы поставок продовольствия и сельхозпродукции на экспорт увеличились более чем на 5%, на эту цифру выросло само сельское хозяйство. Кроме этого, на 60% выросло производство новой сельхозтехники, добавил премьер.

Карлин во время своего выступления отметил, что конкурентным преимуществом сельского хозяйства края являются многоукладность и большое отраслевое разнообразие. "Это предопределяет устойчивость и экономическую эффективность отрасли. Эти конкурентные преимущества будем наращивать. Государственная программа развития сельского хозяйства этому во многом способствует", — приводит пресс-служба слова губернатора. 

Он подчеркнул, что в прошлом году госполитика в отношении сельского хозяйства стала наиболее эффективной. Регионам предоставили возможности дифференцированного подхода к трансляции средств господдержки, были реализованы многолетние пожелания крестьян о консолидации субсидий, которые направляются в отрасль по ряду направлений, вместе с госпрограммой работает программа устойчивого развития сельских территорий, отметил Карлин. "Еще одна программа, о которой сегодня говорилось, — поддержка сельхозмашиностроения. Наши крестьяне просят о сохранении госпрограммы и ее продвижении. Эти направления должны оставаться во внимании Правительства", — подчеркнул он.

Отмечается, что глава Алтайского края внес несколько предложений. Он подержал позицию Минсельхоза РФ по выделению дополнительных денег на льготное краткосрочное кредитование в случае внесения корректировок в бюджет 2017 года. Сейчас сельхозтоваропроизводители региона направили в банки заявки на общую сумму 8 миллиардов рублей. Все предоставленные краю субсидии по данному направлению уже использованы.

Другое предложение касается возможности увеличения до трех (по возможности — до пяти) лет сроков действия соглашений регионов с Минсельхоза РФ,  что позволит при реализации государственной политики учитывать особенности развития сельского хозяйства в регионах Сибири, повысит прогнозируемость ведения агробизнеса и укрепит доверие крестьян к действиям власти. Так полагает Карлин.

Кроме этого, он попросил оказать поддержку в продвижении сельхоз продукции на внешние рынки. В минувшем году более чем на 60% возрос экспорт продовольствия из региона. "При этом отмечается тенденция, которую мы просили бы соответствующим ведомствам отметить и по возможности воздействовать на нее. Наше продовольствие любят в азиатских странах, оно имеет хорошую репутацию по качеству и экологической чистоте. Но с продукцией, по сути, премиум-класса, мы заходим на рынки в сегменты эконом-класса с соответствующей ценовой составляющей. Думаю, что комплекс государственных мер поддержки на перспективу позволит нам исключить факты дискриминации наших производителей продовольствия на зарубежных рынках. Это будет способствовать развитию отрасли, укреплению репутации нашей экономики, реализации стратегических направлений внешней политики нашей страны", — полагает губернатор.

В заключение выступления Карлин по поручению алтайского крестьянства выразил благодарность правительству и Минсельхозу РФ "за последовательную и эффективную государственную политику по развитию сельского хозяйства и регулированию продовольственного рынка", заверив, что Алтайский край будет и впредь "достойно реализовывать ответственную миссию форпоста продовольственной безопасности на Востоке страны".

Подчеркивается, что вице-премьер правительства Аркадий Дворкович поддержал данные инициативы, в том числе об увеличении сроков соглашений между регионами и Минсельхозом. Медведев поручил организовать работу по реализации данных предложений.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
20:21
Генерал МВД Сугробов приговорен к 22 годам колонии 0
20:03
Корабль Черноморского флота затонул после столкновения с судном "Ашот-7" 0
19:52
Танцору Михаилу Барышникову предоставили гражданство Латвии 0
19:27
Карлин попросил у кабмина допсредства на льготные кредиты для аграриев 0
19:08
Коротко о главном: табачные запреты, "дорожные войны" и рост цен на проезд
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 апреля
19:00
Как выбрать форум Форекс? 0
18:50
Двоих 18-летних новосибирцев задержали за кражу дорогого сыра в магазине 0
18:31
СКР опроверг версию о крушении Ту-154 Минобороны РФ из-за перегруза 0
18:24
Что изменится при оплате госпошлины в арбитражные суды? 0
18:03
Пенсионерка пострадала при обрушении лестничного марша в бийской высотке 0
17:52
Почему в России переводить деньги за границу станет сложнее? 0
17:34
Культура национальной важности: в Омске прошел форум "Единой России" 3
17:30
АлтГТУ стал стратегическим партнером АГУ 0
17:22
Проспект Красноармейский в Барнауле стоит в огромной пробке. Фото 1
17:13
Бастрыкин назвал главную цель террористов 0
17:04
Речной транспорт подорожал в Барнауле 0
17:00
Круглый стол "Импортозамещение в условиях санкций" состоялся 26 апреля 0
16:50
Забота о барнаульских пенсионерах требует новых подходов — Сергей Дугин 11
16:34
Известный художник Александр Шуриц скончался в Новосибирске 0
16:24
Барнаульские электрички изменят расписание на майских праздниках 0
16:13
Куда обращаться, если укусил клещ? 31
16:02
"Ниву" вынесло на трамвайные пути в результате ДТП в центре Барнаула. Фото 0
15:54
СМИ: за поставки электричества в ЛНР заплатят российские потребители 15
15:36
Время жениться: что нужно знать, чтобы организовать самую лучшую свадьбу 3
15:24
Супруги из Чикаго скончались с разницей в 40 минут после 69 лет брака 2
15:14
Где запрещено курить в Алтайском крае? 5
15:07
Губернатор Хакасии отправил правительство в отставку за нерасторопность 4
14:51
Барнаул погружается в дымовую завесу травяных палов. Фото 1
14:27
Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели рыбы в барнаульском озере 4
14:26
Россияне приобрели ОФЗ в первый день продаж на 700 миллионов рублей 18
14:14
В Алтайском крае начали производить новый сорт сыра, завернутый в латекс 11
14:02
Май пришел в апреле: как Барнаул встретил жару. Фоторепортаж 8
13:50
Бесплатный прием мусора на барнаульском полигоне ТБО продлили до 3 мая 2
13:33
Пропавший под Новосибирском рыбак четверо суток ночевал в стоге сена 3
13:24
Алтайские власти обсудили концепцию развития хоккея в регионе с Минспортом 0
13:16
Движение перекроют в Барнауле 30 апреля в связи с парадом пожарной техники 7
13:03
Целую деревню с более чем 40 домами продали на аукционе в Великобритании 1
12:47
Бывшего директора госпредприятия судят в Барнауле за взятки от подчиненных 4
12:33
Спецназ ФСБ задержал 12 членов террористической организации в Калининграде 10
12:21
Депутаты утвердили первых 15 членов Общественной палаты Алтайского края 5
12:13
18-летний юноша пропал без вести в Барнауле 1
12:04
Кирпичная стена обрушилась в доме на Кутузова в Барнауле — очевидец. Фото 9
12:00
Сдан в эксплуатацию третий дом в ЖК "Большая Медведица" 0
11:48
Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности объявили на Алтае 1
11:37
Рижского мэра оштрафовали за общение со школьниками на русском языке 5
11:30
Второй тур "Футбольной битвы" прошел 22 апреля в СК "Темп" 0
11:26
Новый руководитель появится у алтайской ЛДПР 3
11:16
Уровень Оби в Барнауле продолжает откатываться от критической отметки 1
11:08
Адвоката застрелили в подъезде дома на северо-востоке Москвы 2
11:00
"Алтайлес" высадит 4 млн новых деревьев в приобских и ленточных борах 3
10:51
Барнаульцы торжествуют из-за нового асфальта на улице Попова. Фото 9
10:36
Режиссер триллера "Молчание ягнят" Джонатан Демме умер от рака 0
10:25
Алтайские депутаты просят запретить в России охоту с квадрокоптерами 24
10:14
Матвиенко поддержала идею о запрете продажи алкоэнергетиков 3
10:02
Дорогу в барнаульском поселке посыпали саморезами. Фото 101
10:00
Компания Tele2 провела "День открытых людей" 21 апреля 1
09:47
Курение в парках и на автобусных остановках запретили в Алтайском крае 31
09:34
Команда "АлтайБаскет" лишилась главного тренера после серебра на чемпионате 0
09:30
Новый микрорайон на проспекте Ленина продолжает застраиваться 0
09:28
Алтайские волонтеры ищут пропавшего в начале месяца 60-летнего мужчину 3
09:14
Две массовые аварии произошли на задымленной трассе на Алтае — очевидец 0
09:08
СМИ назвали причину крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи 38
08:58
Шнуров сообщил, когда запишет альбом детских песен 1
08:39
Барнаульцев 27 апреля ждут пятибалльные пробки на улицах города 2
08:27
Барнаульцы готовы делиться своей кровью, чтобы спасти незнакомого человека 1
08:18
Стивен Сигал попал в черный список украинского сайта "Миротворец" 0
07:49
Павел Воля: "Ни одна прочитанная книжка не пройдет даром" 0
07:28
Наркоманов в Алтайском крае на 16,4% больше, чем в среднем по России 16
07:03
Том Хэнкс в роли злодея, джунгли, девушка-монстр и другие премьеры недели 1
06:44
Мир, труд, май: алтайские партии устроят митинги и демонстрации на 1 мая 3
06:25
Дом с джакузи и панорамными окнами продают в Барнауле за 25 млн руб. Фото 7
06:01
Май в апреле: в Алтайском крае в четверг воздух прогреется до +28 градусов 1
05:04
Движение по проспекту Красноармейскому ограничат в Барнауле на 13 часов 5
04:01
Глава Росрыболовства отчитался об импортозамещении мидий и устриц 13
03:09
Уилл Смит и Паоло Соррентино вошли в жюри Каннского кинофестиваля 0
02:03
Смотрим, как иркутская бабушка рассуждает о России и маразме 8
01:01
Волонтеры ищут пропавшую 27-летнюю жительницу Новоалтайска 6
00:04
Мизулина рассказала о развитии бесплодия после каждого просмотра порно 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.