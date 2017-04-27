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Латвийский Сейм (парламент) предоставил гражданство танцовщику Михаилу Барышникову за особые заслуги перед этой страной. Данное решение праламент принял в четверг, 27 апреля, единогласно, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Когда процедура голосования закончилась, Барышникову, присутствовавшему в сейме, вручили цветы. Предполагается, что паспорт гражданина Латвии он получит в этот же день.
Агентство отмечает, что латвийский парламент начал рассматривать вопрос о предоставлении гражданства страны Барышникову в декабре 2016 года. Проект этого решения поддержали представители всех шести парламентских фракций.
Барышников родился в Риге, учился в Рижском хореографическом училище, а затем — в Ленинградском хореографическом училище им. Ваганова. В 1974 году во время гастролей он остался в Канаде, а затем эмигрировал в Соединенные Штаты и получил американское гражданство. Подчеркивается, что законы Латвии допускают двойное гражданство с Америкой.
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