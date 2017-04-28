Фото: e1.ru
Сотрудники Госавтоинспекции после длительного перерыва вновь начинают использовать ручные радары для измерения скорости. По данным "Коммерсанта", подобного рода приборы вернули "на вооружение" инспекторов ГИБДД примерно в половине регионов страны.
Напомним, про запрет, наложенный на использование ручных радаров, стало известно летом прошлого года. Главными факторами для принятия такого решения назывались большая погрешность этих устройств, а также возможность удаления данных с этих приборов, что создавало возможность для коррупционных преступлений со стороны полицейских.
Федеральный тренд по приостановке использования такой техники не обошел тогда и Алтайский край. Оказалось, что мобильные средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД в регионе были "сняты с вооружения" еще 10 июня 2016-го.
Теперь же стало известно, что ручные радары усовершенствовали – их программное обеспечение не позволяет стирать видеозаписи и снижает возможность злоупотреблений.
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Отмечается, что на данный момент модернизации подверглись 1,5 тысячи мобильных радаров.
Не исключено, что ручные устройства фиксации нарушений правил дорожного движения уже вернули инспекторам ГИБДД и на Алтае. За разъяснениями портал Amic.ru обратился в пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции и направил соответствующий запрос на имя руководителя краевого подразделения данного ведомства Петра Богомолова.
При получении ответа наша редакция обязательно проинформирует алтайских водителей и пешеходов о том, используются ли мобильные радары на наших дорогах, а если нет, то когда ждать их возвращения.
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