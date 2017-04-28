Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению ежегодной смертности на рабочем месте. В честь этого дня журналист Amic.ru побеседовал с заместителем руководителя следственного отдела по Индустриальному району Барнаула следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Дмитрием Кунгурцевым, который, в частности, расследовал резонансное уголовное дело о взрыве газовоздушной смеси в ТЦ "Корзинка" в поселке Пригородный Бийского района, произошедшем 23 февраля 2014 года.

- Вы работаете в следственных органах уже около 10 лет. По вашему мнению, что чаще всего является причиной гибели или получения травм при производстве?

- Исходя из сложившейся практики, зачастую пострадавшие сами нарушают правила охраны труда, не соблюдаются установленные правила безопасности. Иногда это приводит и к летальному исходу. Однако в моей практике были случаи, когда вина работника предприятия исключалась и лежала на самом работодателе. При таких обстоятельствах возбуждается уголовное дело, назначаются соответствующие экспертизы. Действия виновных в нарушении правил техники безопасности при производстве различных видов работ квалифицируются, как правило, по ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо его смерть), ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупный ущерб, либо смерть человека).

- А с чем связано нарушение сотрудниками элементарных правил безопасности?

- Правила безопасности разъясняются сотрудникам при приеме на работу и повторном инструктаже. Однако сами потерпевшие порой игнорируют эти требования, чтобы упростить какой-то технический процесс. Иногда просто забывают элементарно надеть каски, что приводит к травмам. Бывают случаи, когда руководство предприятия не обеспечивает работников специальными средствами, формально подходя к исполнению своих обязанностей.

- Как выяснить, что в несчастном случае виновато именно руководство предприятия, а не сами сотрудники, которые втайне игнорируют правила безопасности?

- Работодатель на то и работодатель, чтобы заставлять своих подчиненных исполнять элементарные требования. Если он принес каждому по десять касок, а рабочие, к примеру, строители, не хотят надевать средства защиты, то он вправе не допустить такого подчиненного до стройки.

- Они же могли взять каски, а потом незаметно их снять.

- Тогда какой спрос с начальства, если работники сами нарушают правила техники безопасности? В каждом отдельном случае мы разбираемся. В ходе проверок следователями СК выясняется, по чьей вине происходит то или иное происшествие . Проверяется и деятельность руководителей предприятия на предмет того, насколько были организованы необходимые мероприятия по охране труда, и степень вины пострадавшего работника. Сам работодатель должен быть заинтересован в выявлении нарушений правил безопасности труда и тщательно следить за их соблюдением подчиненными работниками.

- Много ли несчастных случаев произошло в 2016 году?

- Например, по Индустриальному району Барнаула резкого всплеска не произошло. В районе очень много строящихся объектов (жилых домов, административных зданий, торговых центров), а также действующих промышленных предприятий. Как понимаете, нам хватает доследственных проверок по случаям, связанным с травматизмом на производстве. Но их количество, как и в прошлые годы, примерно на одном уровне.

В целом по краю в 2016 году о травматизме на производстве следователями краевого Следственного комитета проведены 262 доследственные проверки. Возбуждено 13 уголовных дел. В суд направлено 5 из них.

- Именно вы занимались расследованием резонансного происшествия в бийском ТЦ "Корзинка". С какими трудностями столкнулись в ходе следствия?

- Дело было довольно сложным. Для меня это первая практика по доказыванию подобного рода преступления. Самым интересным моментом было выяснение причины взрыва газовоздушной смеси, был проведен целый комплекс трудоемких экспертиз, допрошено большое количество свидетелей. Также впервые в нашей практике проведена инженерно–геологическая экспертиза в Санкт-Петербурге. Недалеко от "Корзинки" за год до трагедии был проведен газопровод. Сотрудники из фирмы ООО "Акмонт", которые его монтировали, нарушили правила безопасности ведения указанного вида работ, и газ по почве проник в подвал торгового центра. Кроме того, ведущий инженер, в чьи обязанности входило качественно и своевременно проводить радиографический контроль особо сложных сварных соединений, не принял мер к выявлению брака участка газопровода.

В результате искрения при включении электровыключателя либо от разряда статического электричества в подвальном помещении произошел взрыв газа, приведший к смерти четырех женщин — сотрудниц магазина.

Самое сложное – это то, что на первоначальном этапе следствия было непонятно, что на самом деле произошло. Ответы на эти вопросы удалось найти только при проведении комплекса следственных действий, получения заключений экспертов и анализа полученной информации. И когда мы пришли к версии о газопроводе, то стали выяснять, кто его устанавливал, после чего, и доказали вину инженера-дефектоскописта и электрогазосварщика. Данное уголовное дело было действительно сложным и неординарным. По России подобных дел еще не было.

- Какое наказание чаще всего выносит суд тем, кто виноват в получении травмы на производстве?

- Я могу сказать, что приговоры выносятся, но лишение свободы в основном условное. Суд со своей стороны оценивает семейное, материальное положение подсудимого. Также учитывается содействие человека следствию, смягчающие обстоятельства. В совокупности указанного и с учетом формы вины в виде неосторожности суд принимает решение, изолировать или нет обвиняемого от общества.