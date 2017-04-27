Группа "Ленинград" выпустила новый клип, на этот раз на песню "Экстаз". Он появился на канале коллектива в YouTube. Буквально за два часа "Экстаз" посмотрели более 200 тысяч раз. Клип можно посмотреть по ссылке.
В клипе снялась актриса Светлана Ходченкова. По сюжету ее героиня встречает в автосервисе бывшего одноклассника. Она — успешная бизнес-вумен, он — автомеханик. Закручивается роман. Позже выясняется, что женщина обозналась.
Как отметил накануне сам Сергей Шнуров в интервью журналистам, в клипе сталкиваются две России: одна, которая уехала из страны лет 20 назад и случайно вернулась, а вторая трудится. Лидер "Ленинграда" также подчеркнул, что ролик стал выходить за привычные рамки: продолжительность "Экстаза" более 11 минут.
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