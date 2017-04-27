Международные резервы России выросли до $400 млрд

"Международные резервы за неделю, с 14 по 21 апреля, выросли на $1,6 млрд, или на 0,4%, преимущественно в результате положительной переоценки", - сообщил регулятор.
Ранее в пресс-службе Росстата сообщили, что темпы роста цен в марте 2017 года в странах Евросоюза в среднем оказались в шесть раз выше, чем в России.
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
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