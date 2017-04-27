Король Бельгии признался в любви к русской литературе

Король Бельгии Филипп впервые устроил прием для международных журналистов, пригласив их в официальную резиденцию королевской семьи в Брюсселе, передает ТАСС.
Среди приглашенных была корреспондент агентства, в беседе с которой Филипп рассказал, что неоднократно посещал Россию и очень любит русскую литературу, особенно творчество Федора Достоевского.
Как рассказали приближенные короля, подобные приемы ранее организовывались только для представителей бельгийских СМИ. В этот раз в списке приглашенных было около 50 международных журналистов. Впрочем, и это далеко не все работающие в Брюсселе сотрудники международных СМИ. Всего их насчитывается примерно 1,4 тысячи.
Комментарии