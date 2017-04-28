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В Томске ребенка спасли из горящей квартиры с помощью рекламного баннера

, ИА "Амител"
От огня пострадала лоджия и закоптилась квартира

Фото: zanoza-news.com

Ребенок выпрыгнул из горящей лоджии на седьмом этаже на растянутый очевидцами рекламный баннер, мальчик госпитализирован, передает ТАСС

"Вечером поступило сообщение, что на Иркутском тракте горит лоджия на седьмом этаже. На место было направлено три единицы техники. На лоджии находился ребенок — мальчик 2008 года рождения. До прибытия пожарных очевидцы залезли на козырек, растянули рекламный баннер. Мальчик прыгнул на баннер", — сказал сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Ребенок был госпитализирован, находился в сознании. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. От огня пострадала лоджия и закоптилась квартира.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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