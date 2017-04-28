Ребенок выпрыгнул из горящей лоджии на седьмом этаже на растянутый очевидцами рекламный баннер, мальчик госпитализирован, передает ТАСС
"Вечером поступило сообщение, что на Иркутском тракте горит лоджия на седьмом этаже. На место было направлено три единицы техники. На лоджии находился ребенок — мальчик 2008 года рождения. До прибытия пожарных очевидцы залезли на козырек, растянули рекламный баннер. Мальчик прыгнул на баннер", — сказал сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС.
Ребенок был госпитализирован, находился в сознании. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. От огня пострадала лоджия и закоптилась квартира.
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