В эфире радиостанции "Эхо Москвы" писателя Михаила Веллера вывели из себя несколько выстроенных в ряд уточняющих вопросов от ведущей передачи "Особое мнение" Ольги Бычковой.
Интеллигент, не выдержав словесного пинг-понга с ведущей, раскидал находящиеся на столе предметы, вырвал куда подальше микрофон, плеснул из красной кружки женщине в лицо недопитой водой, кинул в стену уже пустую красную кружку, и, убедившись, что больше нечего раскидать, вылить и кинуть, назвал ведущую "скотиной тупой" и покинул студию.
Впрочем, Веллер несколько раз подряд попросил его не перебивать, но Бычкову было уже не унять.
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