Во Владимирской области украли памятник Ивану Грозному

В городе Александров Владимирской области неизвестные похитили памятник Ивану Грозному пока скульптор Василий Селиванов ходил на обед, сообщает НСН.
Селиванов заявил, что приехал в город, чтобы проверить, как памятник будет выглядеть на постаменте, который уже установлен. Вернувшись к скульптуре, автор не обнаружил своей работы.
Свидетели произошедшего уверены, что монумент украли. Однако в администрации города утверждают, что Ивана Грозного увезли с их разрешения, поскольку открытие второго в России памятника Ивану Грозному перенесли на лето. Отмечается, что площадка, где будет расположен памятник, пока не готова к церемонии открытия.
Сам Селиванов заявил, что ему никто не сообщил о переносе даты открытия монумента на более поздний срок.
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