Следователи СУ СКР по Петербургу возбудили уголовное дело в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщает ведомство.
По версии следствия, в апреле 2017 года заместитель начальника 20-го отдела полиции УМВД России по Выборгскому району Петербурга и четверо оперуполномоченных уголовного розыска решили улучшить показатели своей работы.
20 апреля в отделе полиции заместитель начальника и трое оперуполномоченных избили задержанного ранее наркомана и заставили его помочь им улучшить результаты их работы.
Также установлено, что 26 апреля двое силовиков отдали наркоману пакет с амфетамином, который он должен был оставить в тайнике у одного из домов на улице Смолячкова. Затем он должен был найти полицейским того, кто забрал бы этот пакет, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
Изобретательных полицейских задержали сотрудники УСБ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.
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