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Голливудский актер Майкл Мантенуто покончил с собой в США в собственной машине, пишет "Лайф".
Полиция нашла тело актера с огнестрельным ранением головы. Пока неизвестны причины, по которым он решил свести счеты с жизнью.
Майкл Мантенуто запомнился зрителям по роли Джека О'Каллахана в "Чуде" студии "Дисней". Эта картина рассказала о подготовке и выступлении хоккейной команды США в 1980 году. Речь идёт об известном матче между СССР и США на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Потом этот матч назвали "чудом на льду".
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