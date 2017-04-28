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Голливудский актер, сыгравший в "Чуде", покончил с собой

, ИА "Амител"
Актер был найден с огнестрельным ранением головы в машине

Фото: mir46.ru

Голливудский актер Майкл Мантенуто покончил с собой в США в собственной машине, пишет "Лайф".

Полиция нашла тело актера с огнестрельным ранением головы. Пока неизвестны причины, по которым он решил свести счеты  с жизнью.

Майкл Мантенуто запомнился зрителям по роли  Джека О'Каллахана в "Чуде" студии "Дисней". Эта картина рассказала  о подготовке и выступлении хоккейной команды США в 1980 году. Речь идёт об известном матче между СССР и США на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Потом этот матч назвали "чудом на льду". 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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