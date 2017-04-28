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Более 20 человек осудили на Алтае за вымогательство

, ИА "Амител"
В зависимости от роли каждого они получили наказание от 2,5 до 17 лет колонии

Фото: temakazan.ru

Приговор вынесен в отношении 21 подсудимого, в том числе 14 членов преступного сообщества под общим руководством иностранца Мамуки Чкадуа, которые занимались вымогательством. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайском краю.

Группа действовала с 2012 по 2013 год. Мамука Чкадуа нашел лидеров двух банд,  которые, в свою очередь, подыскали оставшихся участников. Члены первой группы занимались вымогательством денег, а члены второй, используя спортивные виды борьбы, "улаживали" возникшие вопросы.

Члены банды вымогали в Барнауле деньги у предпринимателей, занимавшихся грузоперевозками, а также имевших долговые обязательства. Например, весной 2013 года они требовали у местного предприниматели отдать им 45 миллионов рублей. Деньги они вымогали под угрозой расправы.

Вторая группа занималась только физической расправой. Так, летом 2013 года в Барнауле на перекрестке улицы Северо-Западной и проспекта Ленина восемь членов этой группы едва не убили мужчину, обладавшего в уголовно-криминальной среде значительным авторитетом. В результате во время стрельбы в автомобиле был убит другой человек из окружения авторитета.

Более 45 человек были признаны потерпевшими от преступных действий членов сообщества. Суд назначил подсудимым наказание от 2,5 до 17 лет (в зависимости от роли каждого) лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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